«Полная глупость»: В РФ высмеяли план Зеленского сделать ВСУ основой объединенных сил Европы

23 января 2026, 17:05

Аналитик Кнутов: Зеленский не сможет сделать Украину основой европейской армии

Фото: iStock/Silent_GOS

Заявление Владимира Зеленского о том, что ВСУ могут стать основой объединенных сил Европы, является не более чем просто красивыми словами, поскольку украинская армия почти полностью зависит от европейской финансовой и военной помощи. Так считает военный эксперт Юрий Кнутов.





Напомним, выступая в Давосе, Зеленский, помимо прочего, заявил, что Украина могла бы стать основой объединенных сил Европы.



Кнутов же считает, что ВСУ ничего из себя не представляют без помощи «коалиции желающих», состоящей почти из 30 стран.





«Это все красивые слова. Без европейской помощи армия Украины ничего бы из себя не представляла, кроме партизанского отряда, вооруженного охотничьими ружьями и, может быть, еще и луками. Все остальное Украина получает из-за рубежа, но при этом учит зарубежные страны тому, как вести боевые действия», — отметил эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».

