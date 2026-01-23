«Полная глупость»: В РФ высмеяли план Зеленского сделать ВСУ основой объединенных сил Европы
Аналитик Кнутов: Зеленский не сможет сделать Украину основой европейской армии
Заявление Владимира Зеленского о том, что ВСУ могут стать основой объединенных сил Европы, является не более чем просто красивыми словами, поскольку украинская армия почти полностью зависит от европейской финансовой и военной помощи. Так считает военный эксперт Юрий Кнутов.
Напомним, выступая в Давосе, Зеленский, помимо прочего, заявил, что Украина могла бы стать основой объединенных сил Европы.
Кнутов же считает, что ВСУ ничего из себя не представляют без помощи «коалиции желающих», состоящей почти из 30 стран.
«Это все красивые слова. Без европейской помощи армия Украины ничего бы из себя не представляла, кроме партизанского отряда, вооруженного охотничьими ружьями и, может быть, еще и луками. Все остальное Украина получает из-за рубежа, но при этом учит зарубежные страны тому, как вести боевые действия», — отметил эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».
По его словам, заявление главы киевского режима является «полной глупостью». Основу такого военного контингента могут составить только армии Германии, Франции и Польши, заключил Кнутов.
В Давосе Зеленский также обвинил Европу в невозможности защитить себя и жестко прошелся по премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, отметив, что «каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник».
В связи с этим доктор юридических наук, юрист-международник, политолог Кира Сазонова сказала RT, что переход на личности в политической коммуникации — всегда плохой сигнал, демонстрирующий некомпетентность и бессилие.
«Очевидно, что у Зеленского многое накопилось по отношению к Орбану за последние годы, ведь именно он наиболее последовательно из всех европейских политиков отстаивал необходимость максимально трезвого подхода к "спонсированию" Украины», — подчеркнула политолог.
Сазонова добавила, что Зеленский ожесточен из-за того, что ему приходится выбивать финансирование, и, вероятно, решил выплеснуть раздражение именно на Орбана из-за накопившихся проблем с Евросоюзом.