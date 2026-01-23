«Скромный оптимизм»: политолог ответил как неприязнь Трампа к Зеленскому повлияет на переговоры в ОАЭ
Павлив: Трамп не хочет сильно помогать Зеленскому из-за вражды с ним
Американский лидер Дональд Трамп не настроен оказывать Киеву значимую поддержку, в том числе из‑за личной неприязни к Владимиру Зеленскому.
По мнению политолога Михаила Павлива в беседе с NEWS.ru, на переговорах в Абу‑Даби США могут попытаться использовать тактику «поощрения», чтобы склонить украинскую сторону к уступкам в рамках мирного урегулирования.
«Я, честно говоря, не сомневаюсь, что будут попытки предложить окружению Зеленского в ОАЭ некий «пряник» ради того, чтобы Киев согласился пойти на уступки. Но я все же испытываю определенный, скромный оптимизм по поводу перспектив сегодняшних переговоров», — сказал собеседник.Ранее сообщалось, что в ОАЭ могут обсуждать план, предполагающий отказ Киева от части территорий. В обмен Украине могут предложить финансовую поддержку в размере $800 млрд и гарантии безопасности. Один из рассматриваемых вариантов, по данным источников, предусматривает полный вывод украинских войск из Донбасса.
Перед этим в РФ рассказали, когда Зеленский прикажет вывести ВСУ из Донбасса.