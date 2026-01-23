«Скромный оптимизм»: политолог ответил как неприязнь Трампа к Зеленскому повлияет на переговоры в ОАЭ

23 января 2026, 14:55

Павлив: Трамп не хочет сильно помогать Зеленскому из-за вражды с ним

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: https://www.whitehouse.gov)

Американский лидер Дональд Трамп не настроен оказывать Киеву значимую поддержку, в том числе из‑за личной неприязни к Владимиру Зеленскому.





По мнению политолога Михаила Павлива в беседе с NEWS.ru, на переговорах в Абу‑Даби США могут попытаться использовать тактику «поощрения», чтобы склонить украинскую сторону к уступкам в рамках мирного урегулирования.





«Я, честно говоря, не сомневаюсь, что будут попытки предложить окружению Зеленского в ОАЭ некий «пряник» ради того, чтобы Киев согласился пойти на уступки. Но я все же испытываю определенный, скромный оптимизм по поводу перспектив сегодняшних переговоров», — сказал собеседник.