26 февраля 2026, 17:17

Аналитик Юшков: Киев ждёт блэкаут при прекращении поставок из Венгрии и Словакии

Фото: iStock/happyphoton

Венгрия не «пустит» Киев в ЕС даже когда разрешится вопрос поставки нефти в страну через территорию Украины. Так считает эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.





Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не сможет диктовать свои условия стране за счет прекращения транзита нефти по трубопроводу «Дружба», пишут argumenti.ru. Он уточнил, что Будапешт смог накопить значительные запасы ресурсов.





«Венгерскую экономику нельзя поставить на колени нефтяной блокадой до выборов», — приводит издание слова Орбана.

«Сейчас только Словакия, без Венгрии, заявила о том, что прекращает аварийные поставки электроэнергии. А могла бы любые поставки электроэнергии отключить Украине и синхронизироваться в этом с Венгрией», — отметил Юшков в разговоре с RT.