«Полный блэкаут»: Названы последствия для Киева в случае прекращения поставок из Венгрии и Словакии
Аналитик Юшков: Киев ждёт блэкаут при прекращении поставок из Венгрии и Словакии
Венгрия не «пустит» Киев в ЕС даже когда разрешится вопрос поставки нефти в страну через территорию Украины. Так считает эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не сможет диктовать свои условия стране за счет прекращения транзита нефти по трубопроводу «Дружба», пишут argumenti.ru. Он уточнил, что Будапешт смог накопить значительные запасы ресурсов.
«Венгерскую экономику нельзя поставить на колени нефтяной блокадой до выборов», — приводит издание слова Орбана.
По словам Юшкова, Венгрия и Словакия могли бы принять более жесткие и действенные меры в отношении Киева.
«Сейчас только Словакия, без Венгрии, заявила о том, что прекращает аварийные поставки электроэнергии. А могла бы любые поставки электроэнергии отключить Украине и синхронизироваться в этом с Венгрией», — отметил Юшков в разговоре с RT.
Он добавил, что совместно Венгрия и Словакия являются крупнейшим источником поставок электроэнергии для Украины. В случае, если они их прекратят, то Киеву, вероятно, пришлось бы столкнуться с полным блэкаутом.