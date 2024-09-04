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Под Сумами объявили эвакуацию из приграничного Глухова

Глава сумской ОВА Артюх заявил об эвакуации из Глухова
04 сентября 2024, 21:33
Фото: istockphoto/Vladyslav Babenko

Фото: istockphoto/Vladyslav Babenko

Эвакуация объявлена в приграничном Глухове Сумской области Украины. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона заявил глава областной военной администрации (ОВА) Владимир Артюх.
«Было принято решение на совете обороны области, и сейчас мы реализуем это решение, как правильно эвакуировать население из города Глухова и Глуховской общины», — сказал чиновник.

Ранее один из медработников Украины рассказал о происходящем в Полтаве в первые минуты после удара ВС РФ по учебному центру боевиков ВСУ.



Россия продолжает спецоперацию на Украине с конца февраля 2022 года. Киевский режим не предпринимает шагов к переговорам, хотя периодически заявляет о возможности диалога с Москвой.

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На Западе обвинили Зеленского в жертвах среди мобилизованных украинцев
Журналист Чей Боуз: Зеленский пожертвовал насильно мобилизованными под Сумами
04 сентября 2024, 21:51

Ради авантюры под Курском глава киевского режима Владимир Зеленский принес в жертву насильно мобилизованных украинцев, заявил журналист из Ирландии Чей Боуз в соцсетях. Таким образом публицист среагировал на ракетный удар ВС РФ по боевикам ВСУ и их технике вблизи украинских Сум.
«Страшную цену за провалившуюся авантюру Зеленского в Курской области платят насильно мобилизованные украинцы», — гласит пост Боуза.
Он отметил, что при сегодняшнем ударе Россия ликвидировала 20 единиц техники ВСУ, а также 80 украинских военных.

«Все это невидимо для западных СМИ», — резюмировал Боуз.

Как сообщалось ранее, в приграничном Глухове Сумской области объявили эвакуацию.

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#война
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#новости
#россия
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Медработник с Украины рассказал про первые минуты после удара ВС РФ по Полтаве
«Страна»: Медработник с Украины Ткачев связал потери ВСУ с неготовностью врачей
04 сентября 2024, 20:57

Фото: istockphoto/DmyTo

Украинский медработник Игорь Ткачев рассказал о плохой подготовке прибывших к учебному центру ВСУ в Полтаве врачей, передает украинское издание «Страна.ua».
Ткачев подчеркнул, что медики тряслись, кричали и не знали, что необходимо предпринимать, а их процесс был неорганизованным. В частности, при них даже не было аптечек, уточнил мужчина.

Он резюмировал, что приехавшие на место медработники, похоже, убили больше людей, нежели можно было спасти.

Удар по Полтаве был нанесен в минувший вторник, 3 сентября.

Ранее сообщалось, что офицер ВСУ сдался в плен ВС РФ с восемью подчиненными в Донецкой народной республике.

Россия продолжает спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года.

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#война
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#сво
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Запад оказался шокирован наступлением ВС РФ на Покровск
Офицер Дэвис: ВС РФ наступают в направлении Покровска с шокирующей скоростью
04 сентября 2024, 20:26

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Войска ВС РФ движутся в направлении Красноармейска (украинское название — Покровск) со скоростью, которая шокирует многих на Западе, заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис на трансляции ютуб-канала Deep Dive. По его словам, наступление в ближайшие дни может ускориться еще больше.
«Россия также наращивает свое продвижение на востоке со скоростью, которая шокирует многих на Западе», — пояснил он.
Офицер добавил, что наступление российских войск в ближайшее время может еще сильнее ускориться по мере того, как сыпется оборона ВСУ. Сам Красноармейск он назвал самым важным городом восточного фронта из-за того, что на нем завязано множество логистических цепочек.
«Это, по сути, центр восточного фронта для украинской стороны, который им нужен для снабжения всех своих сил к северу и югу от него», — заключил Дэвис.
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#россия
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#красноармейск
#всу
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#вс рф
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В освобождённой от ВСУ Карловке нашли флаги Саудовской Аравии
04 сентября 2024, 19:07

Фото: iStock/Ayman Hussain

В освобожденной российскими бойцами Карловке были найдены флаги Саудовской Аравии. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на командира роты из легендарного батальона «Сомали» с позывным «Литвин».
«Не исключено, что на стороне ВСУ могут воевать наемники из Саудовской Аравии. Известно много случаев, когда боевики из этой страны сражались как в рядах ИГИЛ*, так и в рядах Аль-Каиды*, в том числе, в Сирии, и во времена чеченских конфликтов», — говорится в сообщении.

Однако авторы канала отмечают, что никакие наемники не смогли помешать российским бойцам из «Сомали» и других подразделений 51-й армии ВС РФ освободить Карловку от ВСУ. Теперь флаги Саудовской Аравии стали трофеями военных ВС РФ.

Ранее стало известно, что на территории Российской Федерации в Курской области воюют наемники из Новой Зеландии.

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Удары этого российского оружия вызвали панику на Западе
MWM: удары истребителей Су-34 бомбами ФАБ-500 вызвали большую тревогу в США
04 сентября 2024, 18:46

Фото: РИА Новости

Удары истребителей РФ Су-34 с использованием неуправляемых авиабомб ФАБ-500 в зоне боевых действий вызвали тревогу в США, информирует Military Watch Magazine.
«Особенно важную роль Су-34 сыграл в российско-украинском конфликте, где эффективность его ударов планерными бомбами широко освещалась западными источниками с большой тревогой», — сказано в статье.
Подчеркивается, что ФАБ-500 оптимально подходят, чтобы нейтрализовать хорошо укрепленные позиции украинских неонацистов, а истребители, указывают авторы публикации, широко используются в ядерном сдерживании и выполнении тактической ударной задачи от сирийского региона до арктического, а также западной части Тихого океана.

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#бомба
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Офицер-неонацист ВСУ сдался в плен, когда в его роте осталось восемь человек
Минобороны: комроты ВСУ сдался вместе с подчиненными в плен ВС РФ в ДНР
04 сентября 2024, 18:27

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Комроты неонацистов ВСУ сдался в плен ВС РФ с восемью подчиненными в Донецкой народной республике, докладывает Минобороны РФ со ссылкой на бойца российской армии с позывным «Виктор».
«Оказалось, это управление роты: старшина, фельдшер и командир роты. Командир говорит - у них людей нет, у него роту взяли и раскидали по бригадам. Ему оставили только восемь человек», — сказал «Виктор».
В оборонном ведомстве РФ добавили, что боевики ВСУ лишились техники, включая броневик США International MaxxPro.

Российская спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Армия России регулярно освобождает населенные пункты от радикалов.

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#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#вс рф
#минобороны рф
#новости
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ВСУ не смогли выполнить приказ Сырского в Курской области
Пленный Шкода: ВСУ по приказу Сырского должны были взорвать Курскую АЭС
04 сентября 2024, 18:02

Фото: iStock/Olena_Z

Главком ВСУ Александр Сырский поставил украинским военным задачу прорваться на Курскую АЭС и взорвать ее. Об этом рассказал военнопленный Михаил Шкода из украинской 82-й ДШБ, его слова передает РИА Новости.
Он рассказал, что Сырский лично приехал в расположение 9-й разведроты бригады за день до начала атаки на курское приграничье.

«Сказал, что этот день запишется в историю, говорил много хороших слов, что такие молодцы, все у вас получится, потому что пути уже будут открыты, разведка доложила, что больших скоплений российских войск нет на территории, вы должны быстро прорваться в Курскую область, на атомную станцию», — сказал Шкода.

При этом Сырский отметил, что подготовить диверсию помогли специалисты стран НАТО.

После отъезда главкома ВСУ солдатам объяснили, что на Курскую АЭС необходимо подложить бомбу. Тогда украинцы выразили опасение, что все взорвутся или погибнут от радиации, однако командование заверило их, что к тому моменту подразделения ВСУ уже будут выведены, а взрыв произойдет позже, когда там соберутся военные ВС РФ. Тогда Украина бы обвинила российские власти в том, что это они организовали взрыв, пояснил пленный украинский военный.

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#всу
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Армия России уничтожила два украинских МиГ-29 ударом по аэродрому во Львове
Рожин: ВС РФ уничтожили два украинских МиГ-29 во Львове
04 сентября 2024, 17:15

Фото: iStock/Dragunov1981

Армия России ударом по территории международного аэропорта имени Данилы Галицкого во Львове уничтожила два украинских истребителя МиГ-29. Об этом сообщил военный эксперт Борис Рожин.
«Во Львове удары нанесены по территории Международного аэропорта им. Данилы Галицкого. Объект поражен как минимум двумя гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и двумя крылатыми ракетами «Х-101/555». По предварительным данным в результате нанесенных ударов уничтожено два МиГ-29 ВВС Украины», — написал Рожин в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что один украинский Су-24М был поврежден в результате российского удара.

Таким образом, военный эксперт выразил уверенность в том, что ВСУ активно используют военную базу на территории аэропорта. Там замечены перемещения лётной техники и транспортных средств.

Ранее Минобороны сообщало, что российские войска ударили по предприятиям ОПК Украины, находящимся во Львове.

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#вс рф
#минобороны
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#удар
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На Украине посчитали, что Россия нанесла катастрофический удар по ВСУ
Киевский военный эксперт Снегирев: РФ ударила ракетами по узким специалистам ВСУ
04 сентября 2024, 17:03

Фото: istockphoto/Svet Ivan

Россия ударила по узким специалистам ВСУ по радиоэлектронной борьбе в Полтаве, заявил в беседе с украинским журналистом Василием Головановым военный аналитик из Киева Дмитрий Снегирев.
«Ситуация просто катастрофическая в том смысле, что данное училище готовило специалистов РЭБ. Это весьма узкие специалисты — они на вес золота в силах обороны Украины», — посетовал собеседник.
ВС РФ ударили по бывшему военному училищу в Полтаве во время построения боевиков ВСУ в минувший вторник, 3 сентября. Информацию официально подтвердили в Минобороны РФ. По разным оценкам, были ликвидированы до 500 украинских неонацистов.

Россия продолжает спецоперацию на Украине с конца февраля 2022 года.

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#мир
#россия
#украина
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#сво
#всу
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