Под Сумами объявили эвакуацию из приграничного Глухова

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Эвакуация объявлена в приграничном Глухове Сумской области Украины. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона заявил глава областной военной администрации (ОВА) Владимир Артюх.
«Было принято решение на совете обороны области, и сейчас мы реализуем это решение, как правильно эвакуировать население из города Глухова и Глуховской общины», — сказал чиновник.
Ранее один из медработников Украины рассказал о происходящем в Полтаве в первые минуты после удара ВС РФ по учебному центру боевиков ВСУ.
Россия продолжает спецоперацию на Украине с конца февраля 2022 года. Киевский режим не предпринимает шагов к переговорам, хотя периодически заявляет о возможности диалога с Москвой.
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Никита Кротов