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Украинский медработник Игорь Ткачев рассказал о плохой подготовке прибывших к учебному центру ВСУ в Полтаве врачей, передает украинское издание «Страна.ua».
Ткачев подчеркнул, что медики тряслись, кричали и не знали, что необходимо предпринимать, а их процесс был неорганизованным. В частности, при них даже не было аптечек, уточнил мужчина.
Он резюмировал, что приехавшие на место медработники, похоже, убили больше людей, нежели можно было спасти.
Удар по Полтаве был нанесен в минувший вторник, 3 сентября.
Ранее сообщалось, что офицер ВСУ сдался в плен ВС РФ с восемью подчиненными в Донецкой народной республике.
Россия продолжает спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года.
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Он резюмировал, что приехавшие на место медработники, похоже, убили больше людей, нежели можно было спасти.
Удар по Полтаве был нанесен в минувший вторник, 3 сентября.
Ранее сообщалось, что офицер ВСУ сдался в плен ВС РФ с восемью подчиненными в Донецкой народной республике.
Россия продолжает спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года.
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Никита Кротов