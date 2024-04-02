Разработчик рассказал о применении в зоне СВО барражирующих боеприпасов

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Российские барражирующие боеприпасы «Куб» используются в рамках специальной военной операции на расстояниях свыше 50 километров.
Об этом сообщил разработчик беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) концерна «Калашников», передает РИА Новости.
Ранее открытые источники указывали на максимальную дальность поражения целей для БПЛА «Куб» в диапазоне от 30 до 40 километров.
В сообщении компании к описанию видео применения дронов «Куб» уточняется, что они успешно нанесли удары по различным наземным целям на расстояниях до 50 километров и даже свыше этого предела.
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Ранее открытые источники указывали на максимальную дальность поражения целей для БПЛА «Куб» в диапазоне от 30 до 40 километров.
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Артем Кузьмин