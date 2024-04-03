ВСУ начали применять радиомаяки-ловушки для выявления мест дислокации ВС РФ

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Вооружённые силы Украины (ВСУ) начали применять установленные на беспилотниках скрытые радиомаяки. С их помощью противник определяет места дислокации российских войск.
Радиомаяк функционирует в энергосберегающем режиме и может работать длительное время без дополнительной подзарядки, продолжил эксперт. Устройство принимает GPS и шлет редкие, но мощные пакеты сигналов по LoRaWan. Специалисты ЦКБР получили данные по этим маякам и исследовали их благодаря бдительности российских военнослужащих, сумевших распознать то, что может нести угрозу, отметил Кузякин. ЦКБР предупредил о новой угрозе все российские подразделения.
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Александр Бойцов