В России раскрыли «мутацию» противотанковых комплексов в зоне проведения СВО

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Военный аналитик, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский рассказал о мутации противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) в зоне проведения специальной военной операции (СВО), передает РИА Новости.
«ПТРК, изначально созданный для борьбы с тяжелобронированной техникой, на сегодняшний день, фактически, утратил эту специализацию и в рамках СВО мутировал в универсальный ракетный комплекс поля боя, который применяется для поражения самых разных целей», – пояснил эксперт.
Он отметил, что ракеты комплекса способны поражать фортификационные сооружения, такие как бункеры и укрепления, и используются для атаки целей в пределах досягаемости, таких как вышки связи и скопления живой силы.
Ранее Мураховский, анализируя боевой опыт России в зоне проведения специальной военной операции на Украине, заявил, что российские ПВО способны сбивать снаряды Excalibur.
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Александр Климов