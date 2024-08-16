Полпред Путина рассказал о ситуации в Курской области

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Врио секретаря генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев рассказал о ситуации в Курске во время визита в Тюмень.
Он заявил, что минувшей ночью прибыл из обстреливаемого ВСУ региона. Ситуация в центральном городе довольно напряжённая, но управляемая. Власти работают эффективно, обеспечивают безопасность жителей, предоставляя им в пунктах временного размещения всё необходимое.
Также Якушев подчеркнул, что в регионе работает много волонтёров со всей России, в том числе от «Молодой Гвардии», Общероссийского народного фронта и «Единой России». Помимо них есть много неравнодушных граждан, которые самостоятельно приезжают в регион для оказания помощи нуждающимся и пострадавшим.
Кроме того, чиновник затронул тему гуманитарных грузов. По его словам, необходимая помощь доставляется из множества регионов страны, начиная от юга и заканчивая Дальним Востоком. Первой в Курскую область пришла фура из Якутии.
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Также Якушев подчеркнул, что в регионе работает много волонтёров со всей России, в том числе от «Молодой Гвардии», Общероссийского народного фронта и «Единой России». Помимо них есть много неравнодушных граждан, которые самостоятельно приезжают в регион для оказания помощи нуждающимся и пострадавшим.
Кроме того, чиновник затронул тему гуманитарных грузов. По его словам, необходимая помощь доставляется из множества регионов страны, начиная от юга и заканчивая Дальним Востоком. Первой в Курскую область пришла фура из Якутии.
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Анастасия Чинкова