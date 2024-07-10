RS: У ВСУ не получится вернуть Крым и потерянные территории

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Издание Responsible Statecraft пишет, что Киев не сможет вернуть Крым и другие территории, которые были потеряны с начала конфликта.
«Ни один серьёзный человек не верит, что такое возможно. Но пока Украина борется, говорить об этом некорректно. <…> Союзникам будет сложно не поддержать на саммите НАТО в Вашингтоне цель Украины — выиграть в конфликте. Однако они не обозначат цель «победы» и не определят её чётко», — говорится в публикации.
Также издание пишет, что Россию не удастся уничтожить, её присутствие будет ощущаться, кто бы ни был у власти в Кремле. И в какой-то момент Западу придётся попытаться сформировать общую европейскую безопасность с участием Москвы.
Президент России Владимир Путин в июне выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине. Они предусматривают признание статуса Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, её демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Однако украинская сторона инициативу отвергла.
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