В порту города Черноморск под Одессой уничтожили секретный склад ВСУ, где прятались наемники из Британии. Об этом со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева сообщает РИА Новости. По его словам, удар пришелся по хранилищу, куда до этого тайно привезли ракеты.