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В порту города Черноморск под Одессой уничтожили секретный склад ВСУ, где прятались наемники из Британии. Об этом со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева сообщает РИА Новости. По его словам, удар пришелся по хранилищу, куда до этого тайно привезли ракеты.
«По сообщениям местных товарищей, прилетело в склад с БК, куда буквально на днях под строжайшим секретом завезли ракеты. Какие именно — уточнить не удалось», — заявил координатор подполья.По данным Лебедева, склад поразили в 4 часа утра, а через полчаса в сторону Румынии выехала машина с сиренами.
«Про погибших британцев подтверждают наши люди, связанные с медициной. Именно их эвакуировали в сторону Румынии», — пояснил Сергей Лебедев, опираясь на свои источники.Он также добавил, что на минувшей неделе порт также атаковали, но в этот раз взрыв был настолько мощным, что его ощущали даже в Одессе.
Ранее Лебедев сообщал, что ВС РФ атаковали вражеский склад со снарядами и дома, где проживали бойцы ВСУ. По его данным, несколько мощных ударов пришлись по складскому помещению возле станции "Купянск-Узловой" 9 июля в 16:40.
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