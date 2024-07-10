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Стало известно, чьи наемники скрывались на уничтоженном секретном складе ВСУ под Одессой

Подполье: под Одессой уничтожили наемников из Британии на секретном складе ВСУ
10 июля 2024, 16:36
Фото: istockphoto / Oleksiy Samsonov

Фото: istockphoto / Oleksiy Samsonov

В порту города Черноморск под Одессой уничтожили секретный склад ВСУ, где прятались наемники из Британии. Об этом со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева сообщает РИА Новости. По его словам, удар пришелся по хранилищу, куда до этого тайно привезли ракеты.
«По сообщениям местных товарищей, прилетело в склад с БК, куда буквально на днях под строжайшим секретом завезли ракеты. Какие именно — уточнить не удалось», — заявил координатор подполья.
По данным Лебедева, склад поразили в 4 часа утра, а через полчаса в сторону Румынии выехала машина с сиренами.



«Про погибших британцев подтверждают наши люди, связанные с медициной. Именно их эвакуировали в сторону Румынии», — пояснил Сергей Лебедев, опираясь на свои источники.
Он также добавил, что на минувшей неделе порт также атаковали, но в этот раз взрыв был настолько мощным, что его ощущали даже в Одессе.

Ранее Лебедев сообщал, что ВС РФ атаковали вражеский склад со снарядами и дома, где проживали бойцы ВСУ. По его данным, несколько мощных ударов пришлись по складскому помещению возле станции "Купянск-Узловой" 9 июля в 16:40.

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Три западные страны передадут Киеву F-16
США, Нидерланды и Дания договорились передать Киеву американские F-16
10 июля 2024, 17:41

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

О передаче Киеву американских истребителей F-16 договорились США, Нидерланды и Дания. Об этом заявили хозяин Белого дома Джо Байден, премьер Нидерландов Дик Схооф и глава правительства Дании Метте Фредериксен. Соответствующий документ размещен на сайте Белого дома.
«Процесс передачи этих F-16 в настоящее время идет, и Украина будет летать на оперативных F-16 этим летом. Мы не можем предоставить дополнительные подробности в настоящее время из-за проблем с эксплуатационной безопасностью», — говорится в публикации.

Отмечено, что страны стремятся укрепить украинские воздушные возможности в том числе, отправляя данную технику. Помимо этого, коалиция поддержит обучение пилотов и обеспечение крылатых машин.

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Меладзе сделали заманчивое предложение о возвращении в РФ
Валерию Меладзе предложили продать виллу и отдать вырученные деньги на нужды СВО
10 июля 2024, 16:58

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Продать виллу в Испании и отдать вырученную сумму на нужды спецоперации предложили певцу Валерию Меладзе активисты движения «Ветераны России». Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Таким образом исполнитель докажет свой патриотизм.
Общественники впечатлены словами знаменитости о желании вернуться в РФ, поэтому они пригласили звезду поучаствовать в гуманитарных миссиях в зоне СВО и тем самым показать, что он открестился от украинских военных, заявил руководитель «Ветеранов» Ильдар Резяпов.

Общественники ожидают и денежных вливаний, поэтому совершенно не против, если Меладзе продаст недвижимость и поможет добровольцам, военнослужащим и подразделениям в зоне боевых действий.

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Стало известно, кто стоит за подготовкой теракта на авианосце «Адмирал Кузнецов»
Военный эксперт Бартош: Теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов» выгоден лишь Западу
10 июля 2024, 15:48

Фото: РИА Новости/Павел Львов

Украинские операции на территории России готовила британская внешняя разведка. Так считает член-корреспондент Академии военных наук, военный эксперт Александр Бартош, его слова передает газета ВЗГЛЯД.
В среду, 10 июля, ФСБ предотвратила попытку украинских спецслужб устроить теракт на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске.

«Киев продумал целую серию операций против России. Речь идет о попытке угона стратегического бомбардировщика Ту-22М3, планах о теракте на авианосце «Адмирал Кузнецов» в Мурманске и покушении на трех высокопоставленных военных в Москве», – отметил Бартош.

По его словам, подобными действиями Киев пытается продемонстрировать Западу готовность продолжать борьбу.

Кроме того, Бартош выразил уверенность в том, что в операциях украинских спецслужб очевиден западный след. Он считает, что замыслы провокации появились именно в Лондоне и Вашингтоне, там же готовили и украинских вербовщиков и занимались разработкой плана операции.

«Угон Ту-22М3 позволил бы США изучить бомбардировщик. А теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов», по замыслам противника, должен был сорвать план боевого использования корабля. Нашим спецслужбам удалось разрушить и эти планы», – заключил Бартош.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли попытку спецслужб Украины провести операцию по угону дальнего стратегического бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России.

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#разведка
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Депутат рассказал, что может грозить Пугачевой за дискредитацию армии
Депутат Журавлев: Пугачевой грозит до пяти лет тюрьмы за дискредитацию армии
10 июля 2024, 15:40

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Депутат Госдумы Алексей Журавлев рассказал, какое наказание может грозить певице Алле Пугачевой за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Журавлева, если в публикациях Пугачевой будет выявлена и подтверждена дискредитация российской армии, то примадонне может грозить до 5 лет тюремного заключения. Уточняется, что исследованием постов исполнительницы займутся сотрудники правоохранительных органов.

Депутат отметил, что в случае признания Пугачевой иноагентом, ей станет затруднительно получать средства из РФ. При этом, по мнению политика, певица не скрывает свою антироссийскую позицию, по этой причине процедура признания иностранным агентом не должна долго длиться.

Ранее певица Алла Пугачёва отреагировала на попадание ракеты в детскую «Охматдет» в Киеве. Она косвенно обвинила в инциденте Россию, опубликовав соответствующий пост в соцсети.

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Медведев: смена декораций в США может побудить Украину начать переговоры
10 июля 2024, 15:18

Фото: сайт Кремля

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в Telegram-канале, что смена декораций в Штатах может повлиять на решимость Киева начать переговоры, приостановив военные действия.
По словам политика, почти все сходятся во мнении, что сценарий, при котором украинский лидер Владимир Зеленский пойдет на переговоры, является практически нереальным. Медведев также выразил абсолютную уверенность в том, что такой исход для РФ является невыгодным.

Он заключил, что в скором времени команда Зеленского бежит на Запад или «будет растерзана толпой».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#переговоры
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Белый дом: НАТО планирует выделить ВСУ около 40 миллиардов евро в 2025 году
10 июля 2024, 15:15

Фото: iStock/:Onidji

Страны НАТО планируют выделить Украине в следующем году минимум 40 миллиардов евро для помощи ВСУ. Такие данные следуют из пресс-релиза, опубликованного на сайте Белого дома.
«Союзники объявят о своем намерении предоставить минимальное базовое финансирование в размере 40 миллиардов евро в течение следующего года», — такая информация приводится в документе.

Кроме того, союзники Украины намерены обеспечить Киеву устойчивый уровень помощи в сфере безопасности для победы в конфликте с Россией.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что западных поставок истребителей F-16 производства США на Украину будет недостаточно, поэтому стране необходимо более сотни таких машин. По его словам, проблема с истребителями F-16 заключается в их количестве и сроках поставки. В настоящее время у Киева есть решение о 10-20 машинах, однако даже если у киевского режима их будет 50, «то это ничто».

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Советник главы ДНР Гагин поделился своим состоянием после атаки дрона ВСУ
10 июля 2024, 14:56

Фото: iStock/Diy13

Советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил об улучшении самочувствия после атаки украинского беспилотника.
В беседе с RT он отметил, что уже продолжает исполнять рабочие обязанности.

До этого в Совете Федерации одобрили закон, согласно которому дети-инвалиды и неработающие инвалиды с детства из семей погибших участников специальной военной операции смогут получать одновременно две пенсии. Как передаёт АГН «Москва», таким детям будет полагаться пенсия по случаю потери кормильца и социальная пенсия по инвалидности.

Ранее в Минобороны сообщили, что авиация, артиллерия и расчёты беспилотников ВС РФ уничтожили РЛС обнаружения воздушных целей AN/MPQ-46 и три пусковые установки ЗРК Improved HAWK американского производства.

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ВС РФ взорвали склад с боеприпасами и дома с военными ВСУ в Купянске
Лебедев: ВС РФ ударили по складу со снарядами и домам с военными ВСУ в Купянске
10 июля 2024, 14:30

Фото: iStock/dzika_mrowka

ВС РФ нанесли несколько мощных ударов по вражескому складу со снарядами и домам, где проживали бойцы ВСУ. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих соратников в Харьковской области.
«Был нанесен удар по складскому помещению возле станции "Купянск-Узловой" 9 июля в 16:40. Бандеровцы, охранявшие склад в составе пяти человек, толком не найдены», — рассказал Лебедев в интервью РИА Новости.

Кроме того, по его словам, ВС РФ ударили по хозпостройке, где украинские минометчики хранили свои вещи, а также все необходимое для ведения боевых действий. Таким образом, Лебедев уточнил, что хозпостройка была полностью ликвидирована, а вместе с ней и несколько ящиков с минами.

При этом в ночь на 10 июля армия России также нанесла удар по двум домам в частном секторе, где проживали боевики ВСУ без разрешения хозяев.

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RS: У ВСУ не получится вернуть Крым и потерянные территории
10 июля 2024, 14:16

Фото: istockphoto / Vladimir Zapletin

Издание Responsible Statecraft пишет, что Киев не сможет вернуть Крым и другие территории, которые были потеряны с начала конфликта.
«Ни один серьёзный человек не верит, что такое возможно. Но пока Украина борется, говорить об этом некорректно. <…> Союзникам будет сложно не поддержать на саммите НАТО в Вашингтоне цель Украины — выиграть в конфликте. Однако они не обозначат цель «победы» и не определят её чётко», — говорится в публикации.

Также издание пишет, что Россию не удастся уничтожить, её присутствие будет ощущаться, кто бы ни был у власти в Кремле. И в какой-то момент Западу придётся попытаться сформировать общую европейскую безопасность с участием Москвы.

Президент России Владимир Путин в июне выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине. Они предусматривают признание статуса Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, её демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Однако украинская сторона инициативу отвергла.

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