Михаил Шеремет (Фото: сайт государственной думы)
Госдума заявляет, что вовлеченность Польши в украинский конфликт негативно скажется на ее будущем. Если Варшава примет подобное решение, то она совершит очень серьезный и опасный ход. Его последствия могут быть сокрушительны.
По словам депутата и члена комитета по безопасности Михаила Шеремета, вступление Польши в конфликт на Украине лишь переведет его на новый уровень эскалации. Более того, сама страна будет рассматриваться как полноправный участник конфликта.
Некоторое время назад президент Америки Джо Байден получил письмо от членов палаты представителей США, сообщает американское издание Hill. Оно содержало прошение о том, чтобы союзнику по НАТО Польше было дано разрешение на расширение противовоздушной обороны на небо Украины. Это позволило бы полякам сбивать ракеты РФ над своей территорией.
Фото: iStock/MikeMareen
«Горячие головы» в США все никак не успокоятся, делится Шеремет.
Депутат считает, что величие России беспокоит иностранных политиков, и те воспользуются любым методом, чтобы ослабить РФ. Им нет дела до украинского и польского народов, возможные смерти солдат и гражданских не вызывают у них сожаления.
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«Страны, которые пытаются насилием решить свою геополитические вопросы, должны помнить, что у России есть на вооружении ядерная триада», — напоминает Шеремет.
Некоторое время назад президент Америки Джо Байден получил письмо от членов палаты представителей США, сообщает американское издание Hill. Оно содержало прошение о том, чтобы союзнику по НАТО Польше было дано разрешение на расширение противовоздушной обороны на небо Украины. Это позволило бы полякам сбивать ракеты РФ над своей территорией.
Фото: iStock/MikeMareen
«Горячие головы» в США все никак не успокоятся, делится Шеремет.
Депутат считает, что величие России беспокоит иностранных политиков, и те воспользуются любым методом, чтобы ослабить РФ. Им нет дела до украинского и польского народов, возможные смерти солдат и гражданских не вызывают у них сожаления.
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Мария Моисеева