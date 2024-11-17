Фото: iStock/vadimrysev
За минувшие сутки по данным Министерства обороны уничтожено 2010 военнослужащих ВСУ, 16 единиц бронетехники, включая два танка, 23 артиллерийских системы, в том числе четыре самоходные артиллерийские установки, 102 беспилотных летательных аппарата. О последних событиях в зоне СВО на 17 ноября расскажет «Радио 1»
На направлениях Харькова, Купянска и Донецка успешно уничтожены шесть складов с боеприпасами ВСУ. Эти операции направлены на разрушение логистики противника и ограничение его возможностей для последующих действий.
Ситуация в приграничной Курской области продолжает оставаться напряженной. Вооруженные Силы Российской Федерации ведут активные боевые действия, продвигаясь через лесные массивы в районах Малой Локни и Мартыновки. Украинские войска, под руководством западных кураторов, перебрасывают дополнительные силы с других фронтов, что приводит к ослаблению их позиций на этих участках.
В районе Дарьино идут особенно ожесточенные бои. Украинская армия активно проводит контратаки, задействуя резервы, переброшенные из Сумской области. В ответ российские войска наносят удары по обнаруженным скоплениям противника. В окрестностях населенных пунктов Писаревка и Глухов артиллерия ВС РФ осуществила прицельные обстрелы с использованием реактивных систем залпового огня, в результате чего было уничтожено значительное количество техники и личного состава ВСУ. Как сообщили в Минобороны, подбиты 10 танков, 19 броневиков, 33 автомобиля и множество артиллерийских орудий.
Российские войска продвигаются широким фронтом от Лимана Первого по маршруту Голубовка-Петропавловка. В восточной части Купянска происходят интенсивные бои в промышленной зоне, площадь которой составляет около 500 гектаров. Для армии Украины потеря этой территории станет началом осады города, поэтому украинские силы оказывают ожесточённое сопротивление. На южном фланге Вооруженные силы России наступают от населенного пункта Первомайский к Копанкам и Зеленому Гаю.
Подразделения войск РФ слаженными действиями освободили от присутствия Вооруженных сил Украины населенный пункт Макаровка Донецкой Народной Республики, сообщает Минобороны РФ. ВСУ фактически выбиты российскими войсками с позиций в населенном пункте Новодаровка. Российские военные стараются прорвать оборону ВСУ севернее Ровнополя, чтобы перерезать трассу снабжения ВСУ из Великой Новосёлки на Гуляйполе и выйти в район Времьевки.
Российские военные оттеснили ВСУ из Новой Ильинки. Ожесточённые бои продолжаются в Солнцевке, ведется продвижение российских войск вдоль железной дороги южнее Вознесенки. Минобороны РФ официально подтвердило освобождение населенного пункта Григоровка. Также продолжается наступление вдоль железной дороги через Пустынку, Юрьевку и Петровку в направлении Покровска. На окраинах Желтого продолжаются атаки на упозиции боевиков ВСУ.
Российские военные вытеснили противника из Новой Ильинки, что дало возможность для продвижения в направлении Старых Терн. На севере российская армия ведёт бои в Солнцевке и прорывается от железной дороги к югу от Вознесенки.
Читайте также:
«РВ»: ВС России нанесли массированный удар по критически важным объектам Украины
Зеленский заявил о проведении Украиной испытаний четырёх видов собственных ракет
ВСУ нанесли удары дронами по российским флагам после неудачи на поле боя
Курская область
Ситуация в приграничной Курской области продолжает оставаться напряженной. Вооруженные Силы Российской Федерации ведут активные боевые действия, продвигаясь через лесные массивы в районах Малой Локни и Мартыновки. Украинские войска, под руководством западных кураторов, перебрасывают дополнительные силы с других фронтов, что приводит к ослаблению их позиций на этих участках.
В районе Дарьино идут особенно ожесточенные бои. Украинская армия активно проводит контратаки, задействуя резервы, переброшенные из Сумской области. В ответ российские войска наносят удары по обнаруженным скоплениям противника. В окрестностях населенных пунктов Писаревка и Глухов артиллерия ВС РФ осуществила прицельные обстрелы с использованием реактивных систем залпового огня, в результате чего было уничтожено значительное количество техники и личного состава ВСУ. Как сообщили в Минобороны, подбиты 10 танков, 19 броневиков, 33 автомобиля и множество артиллерийских орудий.
Купянское направление
Российские войска продвигаются широким фронтом от Лимана Первого по маршруту Голубовка-Петропавловка. В восточной части Купянска происходят интенсивные бои в промышленной зоне, площадь которой составляет около 500 гектаров. Для армии Украины потеря этой территории станет началом осады города, поэтому украинские силы оказывают ожесточённое сопротивление. На южном фланге Вооруженные силы России наступают от населенного пункта Первомайский к Копанкам и Зеленому Гаю.
Донецкое направление
Подразделения войск РФ слаженными действиями освободили от присутствия Вооруженных сил Украины населенный пункт Макаровка Донецкой Народной Республики, сообщает Минобороны РФ. ВСУ фактически выбиты российскими войсками с позиций в населенном пункте Новодаровка. Российские военные стараются прорвать оборону ВСУ севернее Ровнополя, чтобы перерезать трассу снабжения ВСУ из Великой Новосёлки на Гуляйполе и выйти в район Времьевки.
Покровское направление
Российские военные оттеснили ВСУ из Новой Ильинки. Ожесточённые бои продолжаются в Солнцевке, ведется продвижение российских войск вдоль железной дороги южнее Вознесенки. Минобороны РФ официально подтвердило освобождение населенного пункта Григоровка. Также продолжается наступление вдоль железной дороги через Пустынку, Юрьевку и Петровку в направлении Покровска. На окраинах Желтого продолжаются атаки на упозиции боевиков ВСУ.
Кураховское направление
Российские военные вытеснили противника из Новой Ильинки, что дало возможность для продвижения в направлении Старых Терн. На севере российская армия ведёт бои в Солнцевке и прорывается от железной дороги к югу от Вознесенки.
Читайте также:
«РВ»: ВС России нанесли массированный удар по критически важным объектам Украины
Зеленский заявил о проведении Украиной испытаний четырёх видов собственных ракет
ВСУ нанесли удары дронами по российским флагам после неудачи на поле боя
Елена Генералова