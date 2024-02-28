В Германии подняли истребители по тревоге из-за российского военного самолета

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Военно-воздушные силы ФРГ подняли по тревоге истребители сил быстрого реагирования из-за российского военного самолета Ил-20М. Об этом говорится в их сообщении в социальной сети Х (ранее Twitter).
«Российский самолет Ил-20М (COOT-A) без плана полета был обнаружен нашими истребителями Eurofighter к юго-востоку от Хельсинки», — сказано в сообщении.По данным ВВС Германии, операцию завершили без инцидентов после установления визуального контакта с воздушным судном РФ.
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Алина Юрчак