Польша смогла набрать в «Украинский легион» вместо бригады только 300 человек

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В «Украинский легион», формируемый из граждан Украины, проживающих на территории государств ЕС, записались всего 300 добровольцев. Это гораздо ниже целевых показателей, согласно которым планировалось собрать полноценную бригаду.
Об этом рассказал глава польского министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш в интервью информационному агентству PAP. Это подразделение пытаются сформировать на территории республики по запросу Киева. По словам военного чиновника, польская сторона была готова начать подготовку личного состава бригады ещё 1 сентября, но это было отложено из-за незначительного числа добровольцев, вступивших в легион.
Глава Минобороны Польши отметил, что, по его сведениям, после украинские власти предпринимают действия, связанные с распространением информации, набором добровольцев и продвижением данного проекта, так что в ближайшее время можно рассчитывать на результаты.
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