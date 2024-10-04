Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Польша смогла набрать в «Украинский легион» вместо бригады только 300 человек

Польша смогла набрать в «Украинский легион» вместо бригады только 300 человек

04 октября 2024, 17:27
Фото: istockphoto/Olena_Z

Фото: istockphoto/Olena_Z

В «Украинский легион», формируемый из граждан Украины, проживающих на территории государств ЕС, записались всего 300 добровольцев. Это гораздо ниже целевых показателей, согласно которым планировалось собрать полноценную бригаду.


Об этом рассказал глава польского министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш в интервью информационному агентству PAP. Это подразделение пытаются сформировать на территории республики по запросу Киева. По словам военного чиновника, польская сторона была готова начать подготовку личного состава бригады ещё 1 сентября, но это было отложено из-за незначительного числа добровольцев, вступивших в легион.

Глава Минобороны Польши отметил, что, по его сведениям, после украинские власти предпринимают действия, связанные с распространением информации, набором добровольцев и продвижением данного проекта, так что в ближайшее время можно рассчитывать на результаты.

Читайте также:

Косиняк-Камыш пригрозил заблокировать вступление Украины в ЕС

Польша не смогла сформировать украинский легион из-за отсутствия желающих

В Польше обвинили Украину, что она забыла об оказанной ранее военной помощи
#1 сентября
#интервью
#минобороны
#польша
#украина
На Украине впервые подтвердили ранение экс-главкома ВСУ Залужного в 2023 году
Экс-генерал ВСУ Кривонос: Залужный получил ранение в 2023 году при ударе ВС РФ
04 октября 2024, 17:57

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный был тяжело ранен в 2023 году при ударе ВС РФ по командному пункту ВСУ. Об этом заявил украинский генерал в отставке Сергей Кривонос.
По словам Кривоноса, ВС РФ нанесли удар по командному пункту на Запорожском направлении сразу после звонка от чиновника Офиса президента. Тогда главком ВСУ чудом не погиб.

«Залужный поднял трубку, выявил свое местонахождение по радиосигналу и через полторы минуты туда прилетел управляемый российский снаряд. И Залужный получил дырку в теле. Спасло только то, что помещение было хорошо укреплено», — заявляет Кривоносв интервью, опубликованном украинским изданием «Страна».

Напомним, в мае 2023 года многие СМИ писали о ранении Залужного, однако Украина официально их никак не комментировала.

Читайте также:

Экс-главком ВСУ Залужный дал старт подрыву «Северных потоков», заявили в Германии

Залужный сообщил о гибели своего бывшего помощника в ДНР

Раскрыто отношение руководства ВСУ к вторжению в Курскую область
#снаряд
#украина
#сми
#интервью
#всу
#вс рф
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Страна.ua»: В подконтрольном Киеву Славянске прогремела серия мощных взрывов
04 октября 2024, 17:31

Фото: istockphoto/Oleksiy Samsonov

В пятницу, 4 сентября, в Славянске в течение десяти минут прогремели один за другим несколько мощных взрывов. Этот город расположен в подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики.
Об этом пишет украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на сообщения в местных пабликах. Никакой официальной информации относительно взрывов, равно как и данных о пострадавших и разрушениях, пока не было. Известно, что воздушная тревога в подконтрольных Киеву районах ДНР была объявлена в 15:45.

Российские войска начали наносить удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, организованном украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога звучит в городах и областях на всей территории Украины практически ежедневно.

Читайте также:

«Общественное»: в Запорожье слышали взрывы

«Общественное»: в Одессе прогремел взрыв

«Общественное»: в Харькове прозвучала серия взрывов
#тревога
#днр
#воздушная тревога
#украина
#взрывы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Оставившую Угледар бригаду ВСУ отправили на новые позиции без отдыха
Украинский военкор: 72-ю позицию ВСУ направили на новые позиции без отдыха
04 октября 2024, 17:09

Фото: iStock/Anna_Anikina

Оставившую Угледар 72-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ отправили на новые позиции без отдыха. Об этом сообщила украинский военкор Юлия Кириенко-Меринова в своих соцсетях.
Она отметила, что после отступления бригаду сразу же отправили занять позиции 123-й бригады территориальной обороны. Теперь истощённая бригада должна будет занять новые рубежи после отказа теробороны. При этом в части батальонов совсем не осталось пехоты.

Кириенко-Меринова призвала представить, в каком морально-психологическом состоянии сейчас находятся бойцы этой бригады. В связи с этим командирам приходится писать рапорты об отстранении их от командования.

Читайте также:

Путину доложили об освобождении Угледара в ДНР

Боевики ВСУ массово сдаются в плен при зачистке Угледара российскими силами

В Раде назвали отступление ВСУ из Угледара поражением Украины
#украина
#всу
#военные
#сво
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине в два раза сократили срок явки в военкомат по повестке
Кабмин Украины двое, до семи дней, сократил срок явки в военкомат по повестке
04 октября 2024, 16:51

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Правительство Украины в два раза сократило срок явки в военкомат по повестке, теперь военнообязанные должны сделать это за семь дней. Об этом сообщается в постановлении украинского кабмина.
Отмечается, что в тексте документа говорится о внесении изменений в сроки явки в военкомат по повестке. Так, жители областных центров должны в случае получения повестки явиться в военкомат в течение недели, а жителям других населённых пунктов даётся на это 10 дней.

Напомним, что в предыдущей версии документа в военкомат необходимо было явиться в течение 14 дней. Это правило действовало во всех населённых пунктов Украины.

Ранее сообщалось, что всеобщая мобилизация на Украине привела к серьёзному дефициту кадров на предприятиях страны.

Читайте также:

На Украине предложили начинать мобилизацию с 20 лет

Назван способ остановить мобилизацию на Украине

В Раде заявили о снижении уровня мобилизации на Украине
#украина
#мобилизация
#жители
#военкомат
#правительство
#закон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путину доложили об освобождении Угледара в ДНР
Песков: Путин получил доклады об освобождении Угледара
04 октября 2024, 16:13

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин получил доклады от начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и главы Минобороны РФ Андрея Белоусова об освобождении Угледара в ДНР. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он отметил, что Путин регулярно встречается с военным руководством страны, а также получает доклады об обстановке в зоне СВО. Таким же образом президент узнал о взятии под контроль Угледара.

Город является важным логистическим пунктом в ДНР. Его освобождение позволит ВС РФ выйти на следующую дугу обороны ВСУ в Славянске и Краматорске, отбросить украинские войска ещё дальше от Донецка и сократить количество обстрелов населённого пункта Еленовка около Волновахи.

Читайте также:

В Раде назвали отступление ВСУ из Угледара поражением Украины

Глава Минобороны РФ поздравил части ВС, отличившиеся при взятии Угледара

Минобороны РФ официально подтвердило освобождение Угледара
#владимир путин
#андрей белоусов
#минобороны рф
#днр
#сво
#вс рф
#дмитрий песков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава Минобороны РФ поздравил части ВС, отличившиеся при взятии Угледара
04 октября 2024, 16:06

Фото сайт Кремля

Министр обороны РФ Андрей Белоусов направил телеграммы с поздравлениями в части соединения российских войск, отличившиеся при взятии населённого пункта Угледар в Донецкой Народной Республике.
Об этом сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства. Глава Минобороны, отмечая мужество и решительность бойцов российских подразделений, сравнил их действия с тем, как воевали их предки-фронтовики в годы Великой Отечественной войны.

Телеграммы адресованы командирам и рядовому составу 5-й Тацинской бригады, 37-й отдельной Будапештской бригаде имени Е. А. Щаденко, 40-й отдельной Краснодарско-Харбинской бригады морской пехоты, 36-й отдельной мотострелковой Лозовской бригады, а также 430-го мотострелкового полка.

Белоусов подчеркнул, что профессионализм и отвага, которые проявляют российские бойцы в ходе боёв в ДНР, вынуждают противника нести тяжёлые потери и постоянно отступать.

Читайте также:

ВС РФ освободили шесть населённых пунктов за неделю

Боевики ВСУ массово сдаются в плен при зачистке Угледара российскими силами

Опубликовано первое видео из освобожденного Угледара
#днр
#минобороны
#министр
#поздравление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Рядом с ЗАЭС сбили украинский БПЛА
04 октября 2024, 15:35

Фото: istockphoto/Diy13

Росгвардия предотвратила попытку теракта, сбив украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа вблизи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщила пресс-служба ведомства, пишет ТАСС.
«Росгвардейцы пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с помощью БПЛА на стратегически важном объекте — Запорожской АЭС», — указано в сообщении.

Информируется, что это удалось сделать с помощью комплексного воздействия радиоэлектронной борьбы и стрелкового оружия. Отмечается, что БПЛА был сбит на подлете к территории ЗАЭС. При столкновении с землёй беспилотник разбился на несколько фрагментов, однако не взорвался.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что в селе Черемошное Белгородской области дрон-камикадзе попытался атаковать автомобиль, который был припаркован. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Стало известно о подготовке иностранных наемников для ВСУ в лагерях НАТО

На передовую в ДНР прибыли медики-наемники для ВСУ

Появились первые панорамные кадры Угледара после его освобождения
#беспилотник
#дрон
#бпла
#аэс
#сво
#заэс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В российском селе при атаке дрона ВСУ пострадали люди
Гладков: в селе Черемошное при атаке дрона ВСУ были ранены двое мужчин
04 октября 2024, 15:13

Фото: istockphoto/NiseriN

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в селе Черемошное дрон-камикадзе попытался атаковать автомобиль, который был припаркован, в результате пострадали двое мужчин. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Гладков отметил, что боевики Вооруженных сил Украины продолжают наносить удары с помощью дронов по Белгородской области. По его словам, украинские военные попытались атаковать автомобиль, но системой РЭБ дрон был подавлен. Он добавил, что двое мужчин получили легкие ранения ног, автомобиль поврежден не был.

В больнице пострадавшим была оказана вся необходимая помощь. Они были отправлены домой на амбулаторное лечение.

Помимо этого, он сообщил, что в результате двух атак дронов на территории сельскохозяйственного предприятия в посёлке Поляна Шебекинского городского округа были повреждены два здания и оборудование, находившееся внутри. По его словам, информация о последствиях уточняется.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

Читайте также:

Стало известно о подготовке иностранных наемников для ВСУ в лагерях НАТО

На передовую в ДНР прибыли медики-наемники для ВСУ

ВСУ перегруппировывают силы под Курском
#военные
#медики
#днр
#всу
#наемники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Туловище без ног, без головы»: куряне рассказали о зверствах ВСУ в Курской области
ВСУ целенаправленно убивали мирное население Курской области
04 октября 2024, 14:58

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

ВСУ целенаправленно убивали мирных жителей во время эвакуации с занятых ВСУ территорий Курской области. Свидетелями и очевидцами преступлений стали более пятидесяти человек, чьи показания собраны в докладе Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и их пособников «Злодеяния киевского неонацистского режима в Курской области».
«Смотрела в УАЗик, там сидят два обугленных трупа. Заглянула в другую сторону УАЗика. Я увидела, лежит человек, с правой стороны нет руки, а поодаль лежит еще туловище без ног и без головы. Еще шагов пять, была разбитая красная гражданская машина», — рассказала жительница деревни Куриловка Зоя Ананьева.

Другая женщина, Ирина Морозова, рассказала, что ВСУ расстреливали в упор из автоматов, пытающихся выехать из поселка.

«Выезжало пять машин, и всех расстреляли. Ни единого человека в живых не оставили… Люди из села Коренево рассказали, что когда ВСУ заходили, то просто расстреливали автоматами, автоматными очередями, не смотря, кто там – старики, дети, взрослые люди», — рассказала она.

Житель города Суджа Артем Кузнецов считает, что ВСУ зашли в Курскую область для того, чтобы истреблять российский народ.

«Пускай вся Россия знает, что обычных русских людей, нас всех, там пытались ВСУ убить. Я думаю, что это просто нацизм, геноцид. В голове ничего не укладывается. Я вам честно скажу, я увидел того, кто пришел убивать, неважно – мирный ты, не мирный, женщина – без разницы им», — рассказал мужчина.

Всем этим людям удалось эвакуироваться и спастись, однако многие куряне пережить украинское вторжение не смогли.

Читайте также:

«Украинцы нас просто хотят убивать»: жители Курской области рассказали о зверствах ВСУ

В Кремле прокомментировали атаки ВСУ на Курскую АЭС

На Западе сообщили о крахе ВСУ на важном направлении
#россия
#дети
#женщина
#жители
#человек
#мужчина
#люди
#всу
#машина
Следите за нашими новостями
в удобном формате