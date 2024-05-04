В вузах Украины введут промежуточный экзамен для выявления уклонистов

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На Украине будет введён дополнительный промежуточный экзамен для студентов и аспирантов. Это якобы поможет выявлять уклоняющихся от военной службы молодых людей.
Как сообщает украинское издание «Страна.ua», в ближайшее время власти планируют ввести промежуточный экзамен в вузах, несдача которого будет грозить отчислением. Считается, что такая мера поможет выявить недобросовестных граждан, которые, якобы обучаясь, на самом деле уклоняются от воинской службы.
Об этом сообщил заместитель министра образования Украины Михаил Винницкий. Он также добавил, что дополнительный экзамен предстоит сдавать и аспирантам, начавшим обучение в 2022 году. По мнению замминистра, аспирантура в настоящее время стала способом избежать выполнения «определённых обязанностей». Квалификационный экзамен поможет исправить эту ситуацию.
Как сообщил в феврале этого года заместитель председателя Верховной рады Александр Корниенко, за два последних года количество аспирантов на Украине достигло 20 тысяч человек. При том, что в мирное время их число не превышало двух тысяч.
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Об этом сообщил заместитель министра образования Украины Михаил Винницкий. Он также добавил, что дополнительный экзамен предстоит сдавать и аспирантам, начавшим обучение в 2022 году. По мнению замминистра, аспирантура в настоящее время стала способом избежать выполнения «определённых обязанностей». Квалификационный экзамен поможет исправить эту ситуацию.
Как сообщил в феврале этого года заместитель председателя Верховной рады Александр Корниенко, за два последних года количество аспирантов на Украине достигло 20 тысяч человек. При том, что в мирное время их число не превышало двух тысяч.
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Александр Бойцов