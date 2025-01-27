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Боевики ВСУ пытались удержать населенный пункт Великая Новоселка в Донбассе с помощью террористического батальона. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на силовые структуры. Там отметили, что противник не продержался и двух недель.
«Боевики 48-го спецбата перебрасывались в Новоселку для удержания, но не продержались и двух недель, сбежали. В этом бате готовят террористов для ведения террористической деятельности», — сказано в сообщении.Источник агентства дополнил, что еще одну бригаду ВСУ из числа инвалидов и дезертиров бросили без помощи.
Накануне вечером в Минобороны РФ доложили об освобождении от ВСУ населенного пункта Великая Новоселка, Донецкой народной республики.
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Никита Кротов