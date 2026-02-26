Российские силы ПВО за ночь уничтожили 17 украинских беспилотников
За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 17 БПЛА над регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Семь — над Брянской областью, четыре — над Тульской областью, два — над Калужской областью, один — над Белгородской областью, один — над Воронежской областью, один — над акваторией Черного моря и один — над акваторией Азовского моря.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно уничтожают дроны противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: