Польский депутат Ментцен призвал украинцев перестать воровать
Депутат сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Славомир Ментцен сделал резкое заявление о ситуации с помощью Украине. Об этом пишет РАИ Новости.
Он прокомментировал решение министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского выделить 100 миллионов долларов на вооружение для Украины. Ментцен указал на недавние обвинения в коррупции среди ближайших сотрудников Владимира Зеленского. Он считает, что если украинцы прекратят воровство, то необходимость в помощи со стороны Польши исчезнет.
Депутат подчеркнул, что средства, собранные с налогов польских граждан, должны идти на нужды польского общества, а не расходоваться на коррумпированные схемы за границей. Ментцен выразил недовольство тем, что деньги могут оказаться в руках тех, кто их разворует.
