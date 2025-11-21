Достижения.рф

Польский депутат Ментцен призвал украинцев перестать воровать

Депутат сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Славомир Ментцен сделал резкое заявление о ситуации с помощью Украине. Об этом пишет РАИ Новости.



Он прокомментировал решение министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского выделить 100 миллионов долларов на вооружение для Украины. Ментцен указал на недавние обвинения в коррупции среди ближайших сотрудников Владимира Зеленского. Он считает, что если украинцы прекратят воровство, то необходимость в помощи со стороны Польши исчезнет.

Депутат подчеркнул, что средства, собранные с налогов польских граждан, должны идти на нужды польского общества, а не расходоваться на коррумпированные схемы за границей. Ментцен выразил недовольство тем, что деньги могут оказаться в руках тех, кто их разворует.

