Фото: Ministerstwo Obrony Narodowej
Продолжение вооруженного конфликта будет иметь катастрофические последствия для Украины, поэтому необходимо стремиться к его завершению, заявил бывший заместитель министра национальной обороны Польши и экс-командующий сухопутными войсками генерал Вальдемар Скшипчак в интервью газете Rzeczpospolita.
По мнению Скшипчака, Украине нельзя позволять наступление, так как это приведет к значительным потерям в армии. Генерал уверен, что для успешного наступления украинские войска должны иметь численное преимущество перед Россией, что маловероятно.
Он подчеркнул, что необходимо всеми силами стремиться к прекращению конфликта.
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«Украинцы должны обороняться любой ценой. Победа Украины заключается в том, чтобы не потерпеть поражение, именно так следует оценивать ситуацию», — отметил Скшипчак.
Он подчеркнул, что необходимо всеми силами стремиться к прекращению конфликта.
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Артем Кузьмин