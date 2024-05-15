Польский военный раскрыл ситуацию на Западной Украине

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Польский подполковник Петр Левандовский заявил, что на Западной Украине воспринимают боевые действия в стране как обыденность. Об этом он сообщил в разговоре с изданием Onet.
«Большие потери. К военным действиям привык не только Запад, но и Западная Украина тоже», — подчеркнул военный.Как утверждает Левандовский, все побывавшие на Западной Украине отметили маргинализацию вопроса кризиса с РФ в сознании населения.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что на Украине второй за сутки ввели аварийные ограничения света. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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