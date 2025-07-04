Польский МИД направил РФ ноту из-за повреждения посольства в Киеве
Польский МИД направил дипмиссии РФ ноту из-за повреждения посольства в Киеве
Ноту с обвинением в повреждении польского посольства в Киеве направил МИД Польши российской дипмиссии. Соответствующая публикация есть в соцсетях министерства республики.
«Министерство иностранных дел направило в посольство России ноту, в которой выразило решительный протест против авиаударов», — сказано в посте.В польском министерстве подчеркнули, что это «противоречит международному праву, в частности Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях».
Перед этим глава польского МИДа Радослав Сикорский заявлял, якобы посольство страны в Киеве пострадало от авиаудара со стороны России. По словам дипломата, «Украине срочно нужны средства противовоздушной обороны».