Решение главы Пентагона о приостановке поставок Киеву разозлило республиканцев

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Решение главы Пентагона Пита Хегсета о приостановке поставок вооружения Украине вызвало гнев у представителей Республиканской партии, в том числе входящих в Конгресс США. Об этом сообщает издание The Washington Post.



Отмечается, что среди политиков такое решение вызвало множество вопросов о том, является ли это тактикой переговоров.

Неназванный помощник конгрессмена заявил, что неоднократные выпады Хегсета в адрес Киева наводят на мысль о том, что он говорит о дефиците оружия в США в качестве прикрытия для прекращения поддержки Украины в политических целях.

Издание уточняет, что действия Хегсета в отношении Украины уже не в первый раз вызывают «двухпартийную неразбериху».

Анастасия Чинкова

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