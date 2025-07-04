Решение главы Пентагона о приостановке поставок Киеву разозлило республиканцев

04 июля 2025, 20:39

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Решение главы Пентагона Пита Хегсета о приостановке поставок вооружения Украине вызвало гнев у представителей Республиканской партии, в том числе входящих в Конгресс США. Об этом сообщает издание The Washington Post.