«Россия не забыла»: участник СВО вернулся из украинского плена
Минобороны опубликовало кадры возвращения российских военных из плена ВСУ
Минобороны России опубликовало видео обмена военнопленными, на котором запечатлены трогательные моменты возвращения российских военнослужащих домой.
Один из вернувшихся, многодетный отец — участник СВО, с трудом сдерживая эмоции, сказал, что эмоции пока где-то плавают, но все отлично. Другой боец выразил благодарность, отметив, что Россия не забыла о своих солдатах и теперь он едет домой.
Военнослужащие возвращаются к своим семьям.
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