«Россия не забыла»: участник СВО вернулся из украинского плена

Минобороны опубликовало кадры возвращения российских военных из плена ВСУ
Фото: iStock / Prostock-Studio

Минобороны России опубликовало видео обмена военнопленными, на котором запечатлены трогательные моменты возвращения российских военнослужащих домой.



Один из вернувшихся, многодетный отец — участник СВО, с трудом сдерживая эмоции, сказал, что эмоции пока где-то плавают, но все отлично. Другой боец выразил благодарность, отметив, что Россия не забыла о своих солдатах и теперь он едет домой.

Военнослужащие возвращаются к своим семьям.




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Виктория Иванченко

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