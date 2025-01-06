Польский наемник рассказал о проживании иностранцев в Донбассе

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В брошенных украинцами квартирах проживают иностранные наемники в Донбассе, пишет РИА Новости, приводя слова польского наемника в материале. С его слов, он проживал в населенном пункте Алексеево-Дружковка, а также Тернополе, Шагени и Старичах.
«Это были квартиры, оставленные какими-то украинскими семьями, которые, вероятно, бежали от войны, покинули квартиры, и я не знаю, арендовала ли армия (Украины — прим. ред.) эти квартиры или просто как-то получила согласие, и мы были размещены в частных квартирах, брошенных украинцами...» — пояснил наемник.Мужчина добавил, что общался лишь с украинцами-инструкторами, обучавшими его. Контракта с ВСУ иностранец не заключал. Обучение проходило в течение двух недель. Наемник заключил, что в российском плену чувствует себя хорошо.
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