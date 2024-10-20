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Среди находящихся вблизи линии боевого соприкосновения украинских военнослужащих наблюдаются крайне депрессивные настроения. Причём подавленное состояние у солдат — это не единичные случаи, а, скорее, массовое явление.
Об этом в своей статье для портала Onet написал польский журналист Марцин Вирвал. Он рассказал, что ему пришлось пообщаться с солдатами ВСУ, воюющими в разных частях Донбасса. Их общее настроение можно вполне описать как депрессивное, отметил корреспондент.
В предыдущий раз Вирвал приезжал на Донбасс в феврале этого года. По его словам, состояние боевого духа в украинских частях уже тогда была не на самом высоком уровне. С той поры ситуация только ухудшилась, отметил журналист. Он подчеркнул, что, обсуждая ситуацию на поле боя, в войсках говорят не о том, сохранят ли ВСУ занимаемые позиции, а только о сроках их неминуемой потери.
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Александр Бойцов