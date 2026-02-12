Польский журналист заявил о применении Россией заменяющего «Солнцепек» нового оружия в зоне СВО
Российские войска начали применять на Украине новейшую тяжелую огнеметную систему ТОС-3 «Дракон». Об этом утверждает журналист польского издания Interia Филипп Мельчарек
Появление этой модификации на передовой автор называет «очень плохой новостью» для ВСУ. По его словам, комплекс использует термобарические боеприпасы и предназначается для поражения укрепленных позиций.
Мельчарек описывает принцип действия термобарического оружия как мощный взрыв, создающий резкий перепад давления и кислородное «обеднение» в зоне поражения. Также он пишет, что температура в эпицентре может достигать порядка трех тысяч градусов, а последствия такого удара практически не оставляют шансов на выживание. В материале говорится, что надежных средств защиты от подобных ударов нет, а наиболее действенным способом противодействия автор считает применение FPV-дронов для уничтожения установки до момента залпа.
Отдельно подчеркивается, что при разработке ТОС-3 учитывался опыт последних лет боевых действий. Систему выполнили на базе шасси танка Т-80 и, по заявлению обозревателя, она превосходит по дальности стрельбы более ранние комплексы «Буратино» и «Солнцепек».
