Польский журналист заявил о применении Россией заменяющего «Солнцепек» нового оружия в зоне СВО

12 февраля 2026, 16:09

Interia: в зоне СВО используют российскую ТОС-3 «Дракон»

Фото: istockphoto/zim286

Российские войска начали применять на Украине новейшую тяжелую огнеметную систему ТОС-3 «Дракон». Об этом утверждает журналист польского издания Interia Филипп Мельчарек