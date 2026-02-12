Дрон-камикадзе уничтожил авто бизнесмена из Петербурга в Херсонской области — видео
Дрон-камикадзе уничтожил автомобиль петербургского предпринимателя в Херсонской области. Mash опубликовал соответствующие кадры.
Руководитель ремонтной компании Денис Сорокин вёз гуманитарную помощь в прифронтовые населённые пункты для мирных жителей. Во время движения по трассе машину атаковал беспилотник.
По словам Сорокина, он успел выскочить из салона за считанные секунды до взрыва. Автомобиль полностью сгорел. Вместе с ним уничтожило весь гуманитарный груз.
