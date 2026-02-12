Силы ПВО ночью уничтожили 106 БПЛА ВСУ над регионами РФ
За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 106 БПЛА над регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Двадцать четыре — над Белгородской областью, двадцать один — над Брянской областью, девятнадцать — над Воронежской областью, тринадцать — над Тамбовской областью, девять — над Нижегородской областью, пять — над Крымом, четыре — над акваторией Азовского моря, три — над Ростовской областью, два — над Липецкой областью, один — над Курской областью, один — над Тульской областью, один — над Смоленской областью, один — над Волгоградской областью, один — над Краснодарским краем, один — над акваторией Черного моря.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно уничтожают дроны противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
