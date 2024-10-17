Полтысячи бойцов ВСУ попали в окружение в Курской области

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Около 500 бойцов ВСУ попали в окружение в Курской области. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что украинские военные находятся в безвыходном положении. Все предпринятые ими попытки пробиться завершились неудачей. Также часть подразделений ВСУ была зажата в кольцо, в результате чего войска потеряли огромное количество бронетехники.
По данным канала, «котлование» нескольких сотен солдат ВСУ стало возможность после подрыва моста, что, в свою очередь, затруднило проведение ротации личного состава.
Ранее в этот день, после освобождения от ВСУ населённых пунктов Старая Сорочина и Александрия в Курской области, заговорили о шансах окружить крупную группировку украинских войск.
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По данным канала, «котлование» нескольких сотен солдат ВСУ стало возможность после подрыва моста, что, в свою очередь, затруднило проведение ротации личного состава.
Ранее в этот день, после освобождения от ВСУ населённых пунктов Старая Сорочина и Александрия в Курской области, заговорили о шансах окружить крупную группировку украинских войск.
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Анастасия Чинкова