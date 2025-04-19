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ВСУ проигнорировали предложенное Россией пасхальное перемирие

Военкор Филатов: ВСУ проигнорировали пасхальное перемирие, предложенное Россией
Фото: iStock/Mariia Kokorina

Фото: iStock/Mariia Kokorina

ВСУ проигнорировали пасхальное перемирие, предложенное российской стороной. Об этом сообщил военкор RT Андрей Филатов в своём Telegram-канале
Он написал, что по состоянию на 18:29 мск украинские FPV-дроны продолжали лететь в сторону России. При этом объявленное президентом России Владимиром Путиным перемирие вступило в силу в 18:00.

Военкор также сообщил, что украинская артиллерия продолжает работать на Покровском направлении.

Напомним, что 19 апреля Путин в ходе общения с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым объявил о пасхальном перемирии. Глава государства выразил надежду, что украинская сторона примет аналогичное решение. При этом президент призвал российские войска быть готовыми к возможному отражению атак со стороны ВСУ, но самим полностью остановить удары.

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Более двух тысяч подарков отправил российским бойцам школьник из Саратовской области
Более двух тысяч подарков отправил российским бойцам школьник из-под Саратова
19 апреля 2025, 19:47

Фото: istockphoto/zim286

Семья Сергея Усольцева из города Балашов в Саратовской области активно помогает российским бойцам в зоне спецоперации. Сам Серёжа — полноправный участник этой небольшой гуманитарной миссии в рамках одной семьи, так как лично отправил в зону СВО уже более двух тысяч подарков.
Началось всё довольно обычно, хотя и несколько неожиданно, сообщает телеграм-канал SHOT. Перед отправкой очередной партии гуманитарной помощи Серёжа захотел сделать что-то особенное для своего дяди на передовой и отправил ему ложку, на которой выгравировал его позывной.

Такой уникальный и полезный в быту подарок понравился многим сослуживцам родственника мальчика, и они тоже захотели получить сувенир от школьника. Теперь Сергей принимает заказы со всех концов страны. Он уже отправил бойцам в зону СВО более двух тысяч ложек.

Самой запоминающейся для Серёжи стала история с подарком для солдата с позывным Иваныч. Он погиб на боевом задании, так и не успев получить долгожданный сувенир. Ложку с позывным отца передали его двухлетней дочери, в память о самом родном русском солдате, который её защищал.

Семье Усольцевых в их волонтёрской деятельности помогает региональное отделение «Народного фронта».

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Бой у Часов Яра: Боевик ВСУ успел сдаться штурмовикам до уничтожения своей позиции — видео
«Русская Весна» опубликовала видео сдачи в плен боевика ВСУ в бою у Часов Яра
19 апреля 2025, 19:28

Фото: istockphoto/zabelin

Севернее Часов Яра штурмовики бригады «Север-V» в ходе боевых действий блокировали противника в полуразрушенном здании с подвальным помещением. Перед атакой российские бойцы предложили украинцам сдаться, и один из боевиков откликнулся на призыв, сохранив себе жизнь.
Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Изначально враг пытался укрыться в бетонных руинах разрушенного здания, полагая, что остался незамеченным. Однако российские разведчики вычислили позицию неприятеля.

Перед уничтожением объекта штурмовики ВС РФ предложили противнику сдаться и сохранить свою жизнь. На призыв откликнулся один солдат ВСУ, который вскоре покинул укрытие с поднятыми руками. Как ни странно, никто из сослуживцев не выстрелил ему в спину — довольно обычное дело в рядах украинской армии.

Через несколько минут по зданию ударил FPV-дрон бригады. Укрытие было уничтожено — ВСУ больше не смогут использовать эту позицию.





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В приграничном районе Курской области мужчине оторвало стопу миной «лепесток»
19 апреля 2025, 18:54

Фото: istockphoto/SimoneN

Житель Беловского района Курской области получил минно-взрывное ранение, в результате которого ему оторвало стопу. Мужчина наступил на оставленную ВСУ при отступлении мину «лепесток».
Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн. В своём телеграм-канале он рассказал, что у мужчины произошла травматическая ампутация правой стопы. В настоящий момент пострадавшего везут в Курскую областную больницу.

Врио главы региона подчеркивает: на приграничных территориях остаются десятки тысяч неразорвавшихся боеприпасов, они представляют опасность, местному населению сейчас не стоит возвращаться туда.

В начале апреля Хинштейн заявил на встрече с жителями Большесолдатского района, что люди обеспокоены проблемой посевов, так как они боятся подорваться в полях на боеприпасах. По его словам, сейчас основные силы саперов брошены на разминирование сел и деревень, следующим шагом будут леса, поля и водоемы.

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#курская область
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Россия вернула 246 военных из украинского плена
МО: РФ и Украина обменялись военнопленными по формуле 246 на 246
19 апреля 2025, 18:37

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Российская сторона вернула из украинского плена 246 военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Отмечается, что в результате переговорного процесса было принято решение об обмене военнопленными по формуле 246 на 246. Также, в качестве жеста доброй воли, Россия передала Украине 31 раненого военнопленного, в обмен на 15 раненых российских бойцов, которые нуждаются в срочной медицинской помощи.

В настоящее время военные ВС РФ находятся в Белоруссии, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь. Они уже связались с родственниками.

В скором времени освобождённые будут доставлены в Россию, где пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.

В военном ведомстве подчеркнули, что ОАЭ оказали посреднические усилия для возвращения российских бойцов из плена ВСУ.

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#вс рф
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«Забыл посмотреть на часы»: Зеленский отказался от предложенного Россией праздничного прекращения огня
Появилась первая реакция Зеленского на объявленное Путиным пасхальное перемирие
19 апреля 2025, 18:35

Владимир Зеленский

Появилась первая реакция украинского лидера Владимира Зеленского на объявление президентом РФ Владимиром Путиным пасхального перемирия. Глава киевского режима назвал гуманитарную инициативу России «очередной попыткой поиграть с жизнями людей».
Зеленский опубликовал пост, в котором утверждал, что по состоянию на 17:15 на Украине была объявлена воздушная тревога, в небе над Незалежной были замечены ударные российские дроны, а украинская ПВО уже начала работать. Это, по его словам, показывает «отношение» Москвы к объявленному перемирию на Пасху. Кроме того, Зеленский рассказал об успехах ВСУ, о которых ему только что доложил главком Сырский. Свой пост он опубликовал в 17:43.

Примечательно, что Владимир Путин анонсировал полное прекращение огня с 18:00. Перемирие будет соблюдаться Объединённой группировкой российских войск до 00:00 с воскресенья на понедельник при условии его взаимного соблюдения киевским режимом. В 18:02 украинские СМИ сообщили об отмене воздушной тревоги по всей стране.

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