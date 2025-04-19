ВСУ проигнорировали предложенное Россией пасхальное перемирие

Семья Сергея Усольцева из города Балашов в Саратовской области активно помогает российским бойцам в зоне спецоперации. Сам Серёжа — полноправный участник этой небольшой гуманитарной миссии в рамках одной семьи, так как лично отправил в зону СВО уже более двух тысяч подарков.