ВСУ проигнорировали предложенное Россией пасхальное перемирие

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ВСУ проигнорировали пасхальное перемирие, предложенное российской стороной. Об этом сообщил военкор RT Андрей Филатов в своём Telegram-канале
Он написал, что по состоянию на 18:29 мск украинские FPV-дроны продолжали лететь в сторону России. При этом объявленное президентом России Владимиром Путиным перемирие вступило в силу в 18:00.
Военкор также сообщил, что украинская артиллерия продолжает работать на Покровском направлении.
Напомним, что 19 апреля Путин в ходе общения с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым объявил о пасхальном перемирии. Глава государства выразил надежду, что украинская сторона примет аналогичное решение. При этом президент призвал российские войска быть готовыми к возможному отражению атак со стороны ВСУ, но самим полностью остановить удары.
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Военкор также сообщил, что украинская артиллерия продолжает работать на Покровском направлении.
Напомним, что 19 апреля Путин в ходе общения с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым объявил о пасхальном перемирии. Глава государства выразил надежду, что украинская сторона примет аналогичное решение. При этом президент призвал российские войска быть готовыми к возможному отражению атак со стороны ВСУ, но самим полностью остановить удары.
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Анастасия Чинкова