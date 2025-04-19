«Украина будет действовать зеркально»: Зеленский выразил готовность соблюдать пасхальное перемирие

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что Украина будет действовать «зеркально» в рамках пасхального перемирия. Фактически, глава киевского режима согласился на предложение президента России Владимира Путина.
Зеленский подчеркнул, что если Россия готова приобщиться к формату полной и безусловной тишины, то Украина будет отвечать тем же.
Напомним, что ранее в этот день президент России Владимир Путин в ходе беседы с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым объявил пасхальное перемирие, которое вступило в силу в 18:00 мск.
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«Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов», – заявил Зеленский в своём Telegram-канале.Правда глава киевского режима предложил продлить перемирие после окончания пасхальных суток ещё на 30 дней. Он подчеркнул, что это покажет истинные намерения России и даст шанс миру.
Напомним, что ранее в этот день президент России Владимир Путин в ходе беседы с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым объявил пасхальное перемирие, которое вступило в силу в 18:00 мск.
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Анастасия Чинкова