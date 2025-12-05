Получившая российский паспорт украинка ответила за оскорбление бойцов СВО
В Краснодаре украинка, получившая российский паспорт, оскорбила военнослужащих специальной военной операции (СВО) и понесла наказание. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД в телеграм.
По информации ведомства, после получения документов женщина переехала в Смоленскую область, а затем посетила Краснодар, где публично дискредитировала российских военнослужащих. В результате ее лишили паспорта РФ.
В отношении женщины составили административные протоколы по статьям «Мелкое хулиганство» и «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики». Ее арестовали на 15 суток и оштрафовали на сумму 45,8 тыс. руб.
Выложенный в соцсети неправомерный контент выявили сотрудники ЦПЭ краевого Главка полиции и регионального УФСБ России.
