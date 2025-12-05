Получившая российский паспорт украинка ответила за оскорбление бойцов СВО

05 декабря 2025, 22:17

В Краснодаре украинка лишилась российского паспорта за оскорбление бойцов СВО

Фото: istockphoto/Dmitry Andreev

В Краснодаре украинка, получившая российский паспорт, оскорбила военнослужащих специальной военной операции (СВО) и понесла наказание. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД в телеграм.