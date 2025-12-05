МИД РФ: Международный суд ООН готов оценить преступления Киева

05 декабря 2025, 21:49

Фото: istockphoto/Mordolff

Международный суд ООН выразил готовность рассмотреть преступления киевского режима. Об этом сообщило Министерство иностранных дел России в Telegram.





Согласно информации, суд принял к рассмотрению обвинения РФ в соответствии с Конвенцией 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, отклонив возражения Киева.





«18 ноября 2024 года российская сторона представила в Суд массив доказательств», — говорится в публикации.

