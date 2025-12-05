Достижения.рф

МИД РФ: Международный суд ООН готов оценить преступления Киева

Международный суд ООН выразил готовность рассмотреть преступления киевского режима. Об этом сообщило Министерство иностранных дел России в Telegram.



Согласно информации, суд принял к рассмотрению обвинения РФ в соответствии с Конвенцией 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, отклонив возражения Киева.

«18 ноября 2024 года российская сторона представила в Суд массив доказательств», — говорится в публикации.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова упрекнула Киев в игнорировании предупреждений турецкой Анкары касательно ситуации в Черном море.
