Кадыров отреагировал на атаку ВСУ по «Грозному-сити» в Чечне
Рамзан Кадыров пообещал боевикам ВСУ подарок после атаки на «Грозный-сити»
Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал ответ Вооруженным силам Украины (ВСУ) после атаки на деловой центр «Грозный-Сити». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Чиновник отметил, что подобные действия противника являются очередной попыткой запугать мирное население. Политик подчеркнул, что атака на высотное здание свидетельствует о бессилии врага, и добавил, что главное — никто не пострадал.
Глава Чечни пообещал, что ответ не заставит себя ждать.
«Мой личный для него «подарок» противник скоро получит», — говорится в публикации Кадырова.5 декабря примерно в семь часов утра беспилотник врезался в одно из зданий делового центра «Грозный-Сити». Судя по фотографиям, на нескольких этажах обрушился фасад, а также на одном из видео запечатлели пожар внутри башни.