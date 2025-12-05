Достижения.рф

Кадыров отреагировал на атаку ВСУ по «Грозному-сити» в Чечне

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал ответ Вооруженным силам Украины (ВСУ) после атаки на деловой центр «Грозный-Сити». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.



Чиновник отметил, что подобные действия противника являются очередной попыткой запугать мирное население. Политик подчеркнул, что атака на высотное здание свидетельствует о бессилии врага, и добавил, что главное — никто не пострадал.

Глава Чечни пообещал, что ответ не заставит себя ждать.

«Мой личный для него «подарок» противник скоро получит», — говорится в публикации Кадырова.
5 декабря примерно в семь часов утра беспилотник врезался в одно из зданий делового центра «Грозный-Сити». Судя по фотографиям, на нескольких этажах обрушился фасад, а также на одном из видео запечатлели пожар внутри башни.
Никита Кротов

