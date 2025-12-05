Кадыров отреагировал на атаку ВСУ по «Грозному-сити» в Чечне

05 декабря 2025, 21:26

Рамзан Кадыров пообещал боевикам ВСУ подарок после атаки на «Грозный-сити»

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал ответ Вооруженным силам Украины (ВСУ) после атаки на деловой центр «Грозный-Сити». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.





Чиновник отметил, что подобные действия противника являются очередной попыткой запугать мирное население. Политик подчеркнул, что атака на высотное здание свидетельствует о бессилии врага, и добавил, что главное — никто не пострадал.



Глава Чечни пообещал, что ответ не заставит себя ждать.





«Мой личный для него «подарок» противник скоро получит», — говорится в публикации Кадырова.

