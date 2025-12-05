Достижения.рф

БПЛА ВСУ атаковал главу белгородского поселения Березовка

Фото: istockphoto/NiseriN

В результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал глава администрации Березовского сельского поселения в Белгородской области Валерий Борисенко.



Об этом 5 декабря сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

По словам главы региона, Борисенко получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения, после чего его госпитализировали. Также повреждения получило транспортное средство.

Ранее сообщалось о пожаре в порту кубанского Темрюка, возникшем из-за атаки беспилотников. Площадь возгорания составила 1,3 тысячи квадратов.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0