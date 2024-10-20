Получивший 15 лет за коррупцию бывший мэр Владивостока поедет на СВО

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Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев подписал контракт с Министерством обороны и отправиться служить на Украину на специальную военную операцию. В 2019 году экс-главу столицы Приморья осудили на 15 лет за коррупцию.
Адвокат Руслан Омельченко подтвердил, что его клиент действительно заключил контракт с Минобороны. Он отказался от дальнейших комментариев. Ответственные органы пока не прокомментировали запрос.
В 2019 году Тверской районный суд Москвы признал Пушкарева виновным в получении взятки, её даче и посредничестве, а также в коммерческом подкупе и злоупотреблении полномочиями. Суд приговорил его к 15 годам заключения.
Суд установил, что Пушкарев, будучи мэром, с 2009 по 2015 год получал взятки, чтобы блокировать участие других компаний в муниципальных конкурсах на строительство дорог. По данным следствия, он получил 50 млн рублей незаконным путем через своего брата и посредника.
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«Да, мой доверитель действительно подписал контракт с Минобороны»,— цитирует защитника газета Коммерсантъ.
В 2019 году Тверской районный суд Москвы признал Пушкарева виновным в получении взятки, её даче и посредничестве, а также в коммерческом подкупе и злоупотреблении полномочиями. Суд приговорил его к 15 годам заключения.
Суд установил, что Пушкарев, будучи мэром, с 2009 по 2015 год получал взятки, чтобы блокировать участие других компаний в муниципальных конкурсах на строительство дорог. По данным следствия, он получил 50 млн рублей незаконным путем через своего брата и посредника.
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Лия Мурадьян