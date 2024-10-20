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Получивший 15 лет за коррупцию бывший мэр Владивостока поедет на СВО

Осужденный на 15 лет за коррупцию экс-мэр Владивостока Пушкарев поедет на СВО
20 октября 2024, 12:05
Фото: istock/Tomasz Śmigla

Фото: istock/Tomasz Śmigla

Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев подписал контракт с Министерством обороны и отправиться служить на Украину на специальную военную операцию. В 2019 году экс-главу столицы Приморья осудили на 15 лет за коррупцию.
Адвокат Руслан Омельченко подтвердил, что его клиент действительно заключил контракт с Минобороны. Он отказался от дальнейших комментариев. Ответственные органы пока не прокомментировали запрос.
«Да, мой доверитель действительно подписал контракт с Минобороны»,— цитирует защитника газета Коммерсантъ.



В 2019 году Тверской районный суд Москвы признал Пушкарева виновным в получении взятки, её даче и посредничестве, а также в коммерческом подкупе и злоупотреблении полномочиями. Суд приговорил его к 15 годам заключения.

Суд установил, что Пушкарев, будучи мэром, с 2009 по 2015 год получал взятки, чтобы блокировать участие других компаний в муниципальных конкурсах на строительство дорог. По данным следствия, он получил 50 млн рублей незаконным путем через своего брата и посредника.

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Балицкий: Запад «стерилизовал» Украину и устранил всех, способных бунтовать
20 октября 2024, 12:43

Фото: istockphoto/reflection_art

Запад за восемь лет нейтрализовал либо устранил на Украине всех несогласных и тех, кто был способен на бунт, тем самым «стерилизовав» страну. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
В разговоре с ТАСС он подчеркнул, что западные партнёры уже давно и прочно заправляют всеми процессами, происходящими на Украине. И они очень грамотно и по-деловому подошли к ситуации, использовав свой накопленный тысячелетний опыт и целую культуру борьбы с повстанцами, отметил глава российского региона. За последние восемь лет они вычленили всех, способных к сопротивлению.

По мнению Балицкого, людей, которые могли бы противостоять нынешнему режиму, политики из западных стран переманили на свою сторону либо просто уничтожили. Они практически полностью стерилизовали огромную территорию Украины, подавив несогласных, и теперь там никакого сопротивления нет и быть не может, заключил губернатор Запорожской области.

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#запад
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В Орловской области объявили ракетную опасность
20 октября 2024, 12:37

Фото: iStock/Rauf Karimov

В Орловской области объявляли ракетную опасность. Об этом в своём Telegram-канале сообщал глава региона Андрей Клычков.
В сообщении жителей призывали укрыться в помещении без окон со сплошными стенами. Лучше всего прятаться в коридоре, ванной или кладовой. Жителям, находящимся во время работы сирен на улице, следовало зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

В 12:00 ракетная опасность была отменена, о чём Клычков также уведомил в своём канале.

Напомним, что в регионе регулярно срабатывает система оповещения населения в связи с угрозами атак украинских беспилотников и ракетных ударов.

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#ракета
#украина
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ВСУ бросили позиции и бегут от российских солдат под Суджей
ВСУ убегают полями от российских солдат на суджанском направлении
20 октября 2024, 12:25

Фото: istock/zabelin

В Курской области, в районе Суджи, подразделения Вооруженных сил Украины спешно покидают свои позиции и бегут по полям от военных ВС РФ. Эту информацию подтвердили силовые структуры 20 октября.
«В Курской области в районе Суджи живая сила противника, некоторые подразделения полями пытаются убежать от наших войск», — цитирует собеседника ТАСС.

Военные источники утверждают, что речь идет о некоторых подразделениях ВСУ, которые пытаются уйти от ВС РФ по открытой местности.

Ранее польский журналист Марцин Вирвал отметил, что украинские военные, находящиеся вблизи линии фронта, испытывают крайне подавленные настроения. Это не единичные случаи, а скорее массовое явление.

Утром Министерство обороны России сообщило, что ночная атака украинских беспилотников на российские регионы стала одной из самых масштабных за всё время спецоперации. Системы ПВО и средства РЭБ сбили и подавили 110 дронов ВСУ.

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#военные
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#спецоперация
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В Минобороны назвали количество сбитых за ночь беспилотников ВСУ
Минобороны: За ночь силы ПВО сбили110 беспилотников ВСУ над регионами России
20 октября 2024, 11:07

Фото: istockphoto/Dragon Claws

Нынешняя ночная атака украинских беспилотников на регионы России стала одной из самых массовых за всё время спецоперации. Дежурными системами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы сбито и подавлено 110 дронов ВСУ.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что наибольшее количество украинских БПЛА было перехвачено и уничтожено над территорией Курской области — 43. Кроме того, 27 дронов ВСУ самолётного типа пытались атаковать объекты на территории Липецкой области. С ними также успешно справились силы российской ПВО.

Помимо этого, 18 беспилотников обезвредили над Орловской областью, семь — над Белгородской областью, шесть — над Брянской областью. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, один дрон был сбит в районе подмосковного Раменского.

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#всу
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#пво
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Польский журналист Вирвал рассказал о тотальной депрессии среди солдат ВСУ
20 октября 2024, 09:15

Фото: istockphoto/JOHNGOMEZPIX

Среди находящихся вблизи линии боевого соприкосновения украинских военнослужащих наблюдаются крайне депрессивные настроения. Причём подавленное состояние у солдат — это не единичные случаи, а, скорее, массовое явление.
Об этом в своей статье для портала Onet написал польский журналист Марцин Вирвал. Он рассказал, что ему пришлось пообщаться с солдатами ВСУ, воюющими в разных частях Донбасса. Их общее настроение можно вполне описать как депрессивное, отметил корреспондент.

В предыдущий раз Вирвал приезжал на Донбасс в феврале этого года. По его словам, состояние боевого духа в украинских частях уже тогда была не на самом высоком уровне. С той поры ситуация только ухудшилась, отметил журналист. Он подчеркнул, что, обсуждая ситуацию на поле боя, в войсках говорят не о том, сохранят ли ВСУ занимаемые позиции, а только о сроках их неминуемой потери.

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Губернатор Никитин: Четыре человека пострадали при атаке БПЛА на Дзержинск
20 октября 2024, 08:25

Фото: istockphoto/yucelyilmaz

Ночью дежурные средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы отразили атаку украинских беспилотников на город Дзержинск в Нижегородской области. В результате падения обломков дронов пострадали четыре человека.
Об этом рассказал глава региона Глеб Никитин. В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что все пострадавшие — сотрудники пожарно-спасательного подразделения. Дело в том, что обломки одного из БПЛА упали в дзержинской промзоне на территории расположенной там пожарной части. Её сотрудники и получили ранения.

По словам Никитина, все четверо получили лёгкие осколочные ранения. Медицинская помощь была оказана им на месте, госпитализация не потребовалась. В местах падения обломков сбитых дронов сейчас работают представители экстренных служб и правоохранители, добавил губернатор.

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SHOT: Ночью украинские БПЛА пытались атаковать Нижегородскую область
20 октября 2024, 07:43

Фото: istockphoto/Oselote

В ночь на 20 октября атаке украинских беспилотников подвергся город Дзержинск в Нижегородской области. О срабатывании систем противовоздушной обороны сообщили местные жители.
В районе местного завода имени Свердлова были слышны взрывы и автоматные очереди, передаёт телеграм-канал SHOT. Официальной информации об атаке от министерства обороны пока не поступало. По словам очевидцев, первые громкие хлопки и звуки стрельбы прозвучали около 3:30 ночи. Всего люди насчитали около десятка взрывов. Продолжалось это примерно до пяти часов утра.

Минувшей ночью дежурные силы противовоздушной обороны отражали массированные атаки украинских БПЛА в нескольких российских регионах. Например, в Орловской области было сбито 11 дронов, в Брянской области — четыре, в Курской — восемь. Также об уничтоженном в подмосковном Раменском беспилотнике сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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Российские военные вышли из окружения в Курской области спустя два месяца
Военнослужащий Андреев: ВС РФ выбрались из окружения под Курском
20 октября 2024, 04:50

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

После того как в августе Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли Курскую область, российские солдаты оказались в окружении и смогли вырваться только через два месяца, рассказал военнослужащий Максим Андреев агентству РИА Новости.
По его словам, когда началось вторжение, войска разошлись по своим позициям и «весь день» ждали солдат и технику ВСУ, но долгое время ничего не происходило. Позже стало известно, что ВСУ прорвались через соседний взвод, и старшина объявил, что осада должна быть снята.

В течение двух месяцев российские войска укрывались в лесу, а мирные жители, собравшиеся в оккупированных ВСУ районах, снабжали военных едой и водой, а иногда давали информацию о местонахождении украинских солдат. Только через два месяца, когда началось российское контрнаступление, они смогли полностью выйти из окружения.

Ранее военный эксперт Олег Глазунов заявил, что ВСУ не будут отступать из Курской области до конца.

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#военные
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В Киеве прогремели взрывы
20 октября 2024, 02:03

Фото: istockphoto/RamonCast

В Киеве прогремела серия взрывов. Сообщение об этом было опубликовано в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».
Где именно произошли взрывы, не уточняется. Местные власти пока не комментируют ситуацию.

Ранее мощный взрыв прогремел в Бердянске на юге Запорожской области. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сработала после атаки украинского беспилотника.

До этого также стало известно, что взрыв произошел в Одессе. Он был слышен после объявления воздушной тревоги.

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