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Участницы украинского феминистского движения Femen устроили акцию протеста у памятника «Сломанный стул» в Женеве (Швейцария), который является символом борьбы с противопехотными минами. Женщины повредили скульптуру бензопилой.
Как сообщает издание «ИноСМИ.RU» со ссылкой на пост представителей движения в соцсети Х, две участницы протестовали против позиции ООН, связанной с событиями на Украине. Они были задержаны.
На фотографии, опубликованной вместе с постом в сети X, изображена одна из женщин, участвовавших в акции, в полуобнаженном виде, добавили в издании.
Ранее американский бизнесмен Илон Маск на своей странице в соцсети X заявил, что Украине давно нужно было заключить мир с Россией.
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На фотографии, опубликованной вместе с постом в сети X, изображена одна из женщин, участвовавших в акции, в полуобнаженном виде, добавили в издании.
Ранее американский бизнесмен Илон Маск на своей странице в соцсети X заявил, что Украине давно нужно было заключить мир с Россией.
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Анастасия Ларина