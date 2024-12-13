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Полуобнажённые участницы движения Femen повредили памятник в Женеве

Фото: iStock/saiko3p

Фото: iStock/saiko3p

Участницы украинского феминистского движения Femen устроили акцию протеста у памятника «Сломанный стул» в Женеве (Швейцария), который является символом борьбы с противопехотными минами. Женщины повредили скульптуру бензопилой.
Как сообщает издание «ИноСМИ.RU» со ссылкой на пост представителей движения в соцсети Х, две участницы протестовали против позиции ООН, связанной с событиями на Украине. Они были задержаны.

На фотографии, опубликованной вместе с постом в сети X, изображена одна из женщин, участвовавших в акции, в полуобнаженном виде, добавили в издании.



Ранее американский бизнесмен Илон Маск на своей странице в соцсети X заявил, что Украине давно нужно было заключить мир с Россией.

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На Западе назвали крупнейшую потерю для ВСУ в ДНР
Reuters: потеря Красноармейска в ДНР будет одной из крупнейших для Киева
13 декабря 2024, 17:22

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Крупнейшей потерей для ВСУ станет Красноармейск (Покровск) в Донбассе, когда его займут бойцы ВС РФ, пишет агентство Reuters. Как уточнили авторы, в городе имеется шахта, являющаяся единственным угольным поставщиком для сталелитейной украинской промышленности.
«Падение Покровска, важного логистического центра ВСУ, станет одной из крупнейших военных потерь Украины за последние месяцы. Сокращение доступа украинских военных к дорожной сети в окрестностях города затруднит для киевских войск удержание территорий по обе стороны от города, что позволит России укрепить и продвинуть линию фронта», — сказано в статье.
Спецоперация в Донбассе продолжается с конца февраля 2022 года. В сентябре того же года Донецкая народная республика вошла в состав России в результате референдума. Киев не признал результаты голосования и продолжил атаки на указанную территорию.

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В Польше объяснили отказ от участия военных в конфликте на Украине
Спецслужбы Польши: введение войск на Украину можно воспринять как раздел страны
13 декабря 2024, 17:12

Фото: iStock/Kamila Kozioł

Отправка польских военных на Украину была бы ошибкой, так как это может быть воспринято Россией как попытка Польши оккупировать Западную Украину. Об этом написал глава польского Бюро национальной безопасности Яцек Севера в социальной сети Х.
По его словам, польским солдатам нужно подготавливать «первую линию обороны» в Центральной Европе, по этой причине «экспедиционную» деятельность следует исключить. Севера добавил, что западные государства лучше готовы к отправке войск на Украину, однако соответствующее решение требует международного мандата.

Кремль осуждает любую помощь Запада Киеву, считая, что это лишь затянет сроки и не изменит исход происходящего конфликта. Идею об отправке европейских миротворцев российская сторона назвала «крайне опасной темой».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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ВС России нанесли удар по украинским РСЗО, обстреливавшим Курскую область
По РСЗО под Сумами, откуда ВСУ обстреливали Курскую область, нанесли удар
13 декабря 2024, 16:52

Фото: iStock/dzika_mrowka

По лесному массиву в Сумской области Украины, откуда ВСУ обстреливали Курскую область, нанесли удар по РСЗО. Об этом заявил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
По его словам, было около 10 взрывов. Подпольщик уточнил, что в настоящее время нет данных о результатах удара.

Отмечается, что на данном участке действует группировка российских войск «Север». Согласно информации Минобороны России, за неделю в ее зоне ответственности ВСУ потеряли до 2230 солдат, а также 7 танков.

Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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#курская область
#вс рф
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Вернувшийся домой боец СВО из Удмуртии узнал об отправленных в детдом детях
В Удмуртии суд вернул бойцу СВО двоих отправленных в детдом детей
13 декабря 2024, 16:36

Фото: istockphoto/AMilkin

Вернувшемуся со спецоперации россиянину из Удмуртии вернули отправленных в детдом детей, проинформировали в объединенной региональной судебной пресс-службе.
Уточняется, что 52-летний ветеран боевых действий жил с 41-летней замужней сожительницей, у пары родились дети. При этом в документах отцом значился официальный муж.

Когда мужчина уехал на спецоперацию, его сожительницу осудили за приобретение наркотиков, дети же отправились в детдом. Позже бойца ранили, а вернувшись домой, он узнал о случившемся и обратился к Фемиде.

Детей вернули настоящему отцу по результатам экспертизы.

Ранее сообщалось, как бойцы спецоперации ликвидировали боевика ВСУ благодаря его вредной привычке.

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В Госдуме ответили, зачем КНДР помогает России в зоне СВО
Колесник: спецназ КНДР помогает России в зоне СВО для боевого опыта
13 декабря 2024, 16:21

Фото: istockphoto/ANGHI

Северокорейский спецназ поучаствовал в спецоперации на стороне ВС РФ для получения боевого опыта, рассказал «Ленте.ру» депутат Госдумы Андрей Колесник.
Он уточнил, что военнослужащие с реальным боевым опытом более эффективны, а глава КНДР Ким Чен Ын прекрасно это понимает. По словам парламентария, подобное практиковали в подразделениях СССР.

«Особенно это касается спецназа — он должен иметь опыт участия в реальном конфликте», — пояснил Колесник.
Он резюмировал, что у России стараются брать опыт военные многих государств. Что касается спецназа КНДР, он оказал РФ огромную помощь.

Перед этим было опубликовано видео боев в Курской области, в которых, по данным российских военкоров, принимал участие спецназ КНДР.

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#мир
#россия
#украина
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#война
#конфликт
#новости
#госдума
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Shot показал, как вредная привычка убила боевика ВСУ под Харьковом
Shot: блиндаж курящих боевиков ВСУ забросали минами в Волчанске под Харьковом
13 декабря 2024, 16:02

Фото: istockphoto/Olena_Z

Блиндаж боевиков ВСУ забросали минами в Волчанске Харьковской области. Видео опубликовал Telegram-канал Shot.
Как уточнили авторы публикации, украинский военнослужащий решил покурить на воздухе, когда его засек разведывательный беспилотник.
После бойцы ВС РФ «Мага» и «Барнаул» подобрались к позиции противника, закинув в блиндаж сумку с минами ТМ72. Ликвидированы шестеро украинских военных.

Перед этим стало известно, как командование ВСУ списало со счетов целый батальон в Донецкой народной республике.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Россия выступает против поставок вооружений Киеву, однако страны Запада не останавливаются, снабжая украинцев всевозможными средствами.

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Сотни убитых бойцов ВСУ: раскрыта правда о спецназе КНДР под Курском, видео боя под Плехово, заявления военкоров
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#война
#сво
#всу
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#новости
#харьковская область
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В Эстонии рассказали, как ВСУ списали со счетов свой батальон в ДНР
Postimees: ВСУ списали со счетов батальон под Курахово, запретив отступать
13 декабря 2024, 16:01

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Командиры ВСУ по факту списали батальон под Курахово в Донбассе, запретив бросать позиции и не снабдив боезапасом. Об этом пишет эстонское издание Postimees, ссылаясь на военнослужащих.
«Мы не понимаем, почему нас все еще держат здесь... На нас наступают уже со всех сторон», — сказали офицеры.
По информации журналистов, военным все же приказали отступать, но смогли ли они выбраться из окружения — вопрос.

Спецоперация в Донбассе продолжается с конца февраля 2022 года. В сентябре того же года регион вошел в состав России. Киевский режим не признал результаты референдума, продолжив обстрелы Донбасса.

Ранее «Радио 1» публиковало видео боя под населенным пунктом Плехово в Курской области.

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Илон Маск раскрыл крупную ошибку Украины
Маск: Украина давно должна была заключить мир с Россией
13 декабря 2024, 15:31

Илон Маск (Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив)

Украине давно нужно было заключить мир с Россией. Об этом на своей странице в соцсети X заявил американский бизнесмен Илон Маск.
Так предприниматель прокомментировал данные в соцсети о приближении ВС РФ к Красноармейску.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ приняло решение сменить командира ОТГ «Донецк» после прорыва российских войск на Покровском (Красноармейском) и Кураховском направлениях в ДНР. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Стало известно, откуда могли запустить сбитый в Ленобласти шпионский беспилотник
Shot: сбитый в Ленобласти шпионский дрон мог быть запущен из Финляндии
13 декабря 2024, 15:26

Фото: istockphoto/NatureNow

Сбитый в Ленобласти дрон-разведчик мог быть запущен из Финляндии, а также из акватории Финского залива, пишет Telegram-канал Shot.
По утверждению авторов публикации, беспилотник относится к типу Mavic 3 Pro или «Баба-яга». Их радиус полета при увеличенной мощности аккумулятора достигает, приблизительно, 35 километров.

Перед этим стало известно, что дрон-разведчик заметили в Ленобласти недалеко от портовой зоны, где отгружают нефтепродукты. Аппарат сбили, а его обломки оказались в воде. Уточнялось, что пострадавших нет. Официально данные не подтверждали.

Ранее сообщалось, что губернатор Владимирской области Александр Авдеев проинформировал об атаке дрона на регион.

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