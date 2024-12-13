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На Западе заявили, когда закончится СВО на Украине

FA: без поддержки США Россия выиграет к концу 2026 года, а Украина лишится Киева
Фото: istockphoto/Olena Lialina

Фото: istockphoto/Olena Lialina

Если США перестанут помогать киевскому режиму, то боевые действия закончатся к концу 2026 года. Украина при этом потеряет Киев, заявила в своем материале для Foreign Affairs (FA) экс-замглавы американского Минобороны Элейн Маккаскер.
«Без поддержки США Россия продвинется в 2025 году, поскольку у Киева закончится оружие. К 2026 году Украина потеряет эффективную противовоздушную оборону», — гласит публикация.
Автор материала добавила, что украинская армия развалится, что «позволит России захватить Киев».



Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине при помощи 120 снарядов. Отмечалось, что поражены военные и энергетические объекты республики. Одна из украинских энергокомпаний рассказала о последствиях удара со стороны РФ.

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