На Западе заявили, когда закончится СВО на Украине

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Если США перестанут помогать киевскому режиму, то боевые действия закончатся к концу 2026 года. Украина при этом потеряет Киев, заявила в своем материале для Foreign Affairs (FA) экс-замглавы американского Минобороны Элейн Маккаскер.
«Без поддержки США Россия продвинется в 2025 году, поскольку у Киева закончится оружие. К 2026 году Украина потеряет эффективную противовоздушную оборону», — гласит публикация.Автор материала добавила, что украинская армия развалится, что «позволит России захватить Киев».
Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине при помощи 120 снарядов. Отмечалось, что поражены военные и энергетические объекты республики. Одна из украинских энергокомпаний рассказала о последствиях удара со стороны РФ.
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Никита Кротов