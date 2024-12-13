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Командиры ВСУ по факту списали батальон под Курахово в Донбассе, запретив бросать позиции и не снабдив боезапасом. Об этом пишет эстонское издание Postimees, ссылаясь на военнослужащих.
«Мы не понимаем, почему нас все еще держат здесь... На нас наступают уже со всех сторон», — сказали офицеры.По информации журналистов, военным все же приказали отступать, но смогли ли они выбраться из окружения — вопрос.
Спецоперация в Донбассе продолжается с конца февраля 2022 года. В сентябре того же года регион вошел в состав России. Киевский режим не признал результаты референдума, продолжив обстрелы Донбасса.
Ранее «Радио 1» публиковало видео боя под населенным пунктом Плехово в Курской области.
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