Полянский: Курская область почти вся освобождена от ВСУ

У Евросоюза не получается заменить США в поставках военной помощи на Украину. Об этом пишут argumneti.ru. Однако из обещанных американцами 69 млрд долларов предоставлено лишь 13,6 млрд из-за завышенных оценок стоимости вооружений и расходов Вашингтона, не относящиеся напрямую к Украине.