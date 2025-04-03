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Почти вся территория Курской области освобождена от украинских войск. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«Сейчас почти вся территория снова находится под контролем России», — заявил Полянский в ходе неформального заседания СБ ООН.
Напомним, что украинская армия вторглась в Курскую область 6 августа 2024 года. Часть территорий региона была оккупирована ВСУ до марта. Тогда российские войска совершили масштабное наступление, в результате которого практически все занятые противником районы были освобождены.
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Иван Мусатов