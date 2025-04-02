В подполье заявили о переброске украинских резервов под Славянск во время перемирия

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Киев использует мораторий на нанесение ударов по объектам энергетической инфраструктуры России и Украины для того, чтобы перебросить резервы ВСУ под Славянск и Краматорск, отремонтировать железные дороги. Об этом рассказал эксперт Виталий Киселёв со ссылкой на источники в пророссийском подполье.
«Вот это вот перемирие, которое якобы у нас существует, идёт на пользу только украинской стороне», — передаёт слова эксперта ТАСС.Киселёв отметил, что Украина укрепляет энергетическое снабжение железных дорог, что в будущем позволит осуществлять переброску подкреплений более эффективно.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что Киев по факту не присоединился к мораторию на нанесение ударов по объектам энергетической инфраструктуры России и Украины.
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