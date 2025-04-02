ВСУ ударили по газораспределительной станции в ЛНР

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Украинские войска вновь нарушили частичное перемирие и мораторий на атаки по энергетическим объектам, ударив по газораспределительной станции «Сватово» в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщили в пресс-службе предприятия «Луганскгаз».
Отмечается, что удар пришёлся на узел предотвращения гидратообразования. Последствиями атаки стало повреждение станции и возгорание.
Также в результате обстрела ВСУ без газа остались свыше 11 тысяч жителей.
Ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина по факту не присоединилась к мораторию на нанесение ударов по объектам энергетической инфраструктуры.
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Также в результате обстрела ВСУ без газа остались свыше 11 тысяч жителей.
Ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина по факту не присоединилась к мораторию на нанесение ударов по объектам энергетической инфраструктуры.
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Анастасия Чинкова