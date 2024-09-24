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Окончание украинского конфликта ближе, чем многие думают. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC News.
По словам предводителя киевского режима, в настоящее время все должны быть очень сильными. Примечательно, что Зеленский также настоял на необходимости военной помощи государств-союзников Украины.
Украинский лидер добавил, что план завершения конфликта «не о переговорах с Россией».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Украинский лидер добавил, что план завершения конфликта «не о переговорах с Россией».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова