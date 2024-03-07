RT показал видео уничтожения блиндажа ВСУ ударом дрона-камикадзе в Работине

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В южной части населенного пункта Работино в Запорожской области бойцы 1430-го и 70-го полков Вооруженных сил РФ уничтожили блиндаж ВС Украины точным попаданием дроном-камикадзе.
Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВС РФ улучшили свои позиции около Работино, и освобожденная территория постепенно увеличивается. Губернатор отметил, что на данный момент власти работают над обеспечением коммунальных функций. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак