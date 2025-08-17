Полянский призвал учитывать мнение переселившихся в РФ украинцев
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в интервью телеканалу BBC заявил, что необходимо учитывать мнение семи миллионов украинцев, получивших убежище в России.
По его словам, у них есть своя позиция: они хотят, чтобы их признавали русскоязычными, чтобы они могли сохранять веру и не подвергаться давлению со стороны режима Зеленского.
Полянский добавил, что этот выбор был сделан добровольно и заслуживает уважения при обсуждении любых условий мирного урегулирования.
Он подчеркнул, что процесс поиска решения конфликта должен быть инклюзивным и учитывать интересы всех пострадавших, в том числе тех, кто оказался на территории России.
