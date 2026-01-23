Пушилин сообщил об успехах ВС РФ на севере ДНР
Пушилин: бойцы ВС РФ ускоренно движутся на север ДНР после освобождения Северска
Вооруженные силы России ускорили наступление на севере Донецкой народной республики. Об этом 23 января на форуме «Знание. Государство» заявил глава региона Денис Пушилин.
По его словам, ежедневно увеличивается площадь территорий ДНР, переходящих под контроль российских войск. Он также подчеркнул, что взятие северных районов имеет важное значение для водоснабжения. Отмечается, что это позволит получить доступ к источникам воды, которые могут использоваться для подпитки канала Северский Донец — Донбасс.
«Особенно после освобождения Северска темпы (продвижения ВС РФ. — прим. ред.) увеличились», — цитирует Пушилина ТАСС.Ранее военный эксперт допустил полное освобождение ДНР к лету.