Американца, которым помогал ВС РФ организовать штурм населенного пункта, успешно эвакуировали из-под Угледара. Об этом со ссылкой на штаб обороны ДНР сообщает ТАСС. Отмечается, что гражданин США в течение двух лет помогал России в зоне СВО, передавая ценные разведданные.