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Американца, которым помогал ВС РФ организовать штурм населенного пункта, успешно эвакуировали из-под Угледара. Об этом со ссылкой на штаб обороны ДНР сообщает ТАСС. Отмечается, что гражданин США в течение двух лет помогал России в зоне СВО, передавая ценные разведданные.
«Российские спецслужбы совместно с подразделениями <...> Восточного военного округа Министерства обороны России провели операцию по эвакуации ценного оперативного источника - гражданина США, сыгравшего ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении», — пояснили в штабе.Там же добавили, что Джо Б. (имя изменено) два года передавал российской стороне ключевые данные, при помощи которых наносились высокоточные удары по ВСУ, сводя к минимуму ущерб мирным объектам и простым украинцам.
Сообщается, что сейчас эвакуированный американец находится в безопасности. Профильные ведомства прорабатывают возможность предоставления политубежища и выдачи российского гражданства.
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