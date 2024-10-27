В Брянской области пресекли попытку прорыва противника через границу

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В Брянской области пресекли попытку пересечения государственной границы вооруженной группой лиц. Об этом написал губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
Уточняется, что подразделения ВС России и Росгвардии пресекли попытку пересечения государственной границы. По словам Богомаза, противнику нанесли огневое поражение.
Обстановка в Климовском районе стабильная, заключил глава региона. Иных подробностей в настоящее время не приводится.
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