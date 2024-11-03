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Украине вместо постоянных требований о западной поддержке необходимо начать вести переговоры с Россией по решению конфликта. Об этом информирует National Interest.
Аналитик журнала Харрисон Касс отметил, что сторонники новых поставок оружия ВСУ не учитывают опыт последних двух с половиной лет конфликта. По его словам, ход боевых действий свидетельствует о том, что у Киева отсутствуют шансы улучшить свое положение.
Аналитик добавил, что ни один новый пакет помощи западных союзников не сможет изменить тяжелое положение Украины на линии боевого соприкосновения. По этой причине Киеву «следует настойчиво добиваться мира», заключил Касс.
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